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Giriş Tarihi: 17.10.2026 18:27 Son Güncelleme: 17.10.2026 18:39

SON DAKİKA | Vali Gül açıkladı: Ayazağa'da yıkım başladı!

İstanbul Valisi Davut Gül, selin vurduğu Ayazağa bölgesinde incelemelerde bulunduktan sonra açıklamalarda bulundu. Vali Gül, Ayazağa'da dere yatağındaki yıkımların başladığını belirterek, çalışmaların bugün ve yarın devam edeceğini söyledi.

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SON DAKİKA | Vali Gül açıkladı: Ayazağa’da yıkım başladı!
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından sel felaketinin yaşandığı Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde, dere yatağındaki riskli yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda, dere yatağında yer alan ve sel tehlikesi oluşturduğu belirtilen yapıların yıkımına başlandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, selin vurduğu Ayazağa bölgesinde incelemelerde bulunduktan sonra açıklamalarda bulundu. Vali Gül, Ayazağa'da dere yatağındaki yıkımların başladığını belirterek, çalışmaların bugün ve yarın devam edeceğini söyledi.

Vali Gül, "Yıkımlar gerçekleştikten sonra dere ıslahının önünde bir engel kalmayacak." dedi.

AYRINTILAR BİRAZDAN...

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#İSTANBUL #DAVUT GÜL
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SON DAKİKA | Vali Gül açıkladı: Ayazağa'da yıkım başladı!
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