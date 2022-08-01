SON DAKİKA: Van’ın Tuşba ilçesinde deprem oldu! 1 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre; Van'ın Tuşba ilçesinde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 3.7 olarak açıklanırken derinliği ise 18.35 km olarak açıklandı. Bilindiği üzere; AFAD ve Kandilli Rasathanesi anlık olarak son depremler listesini yayınlarken "En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?" sorusuna da yanıt arıyor. İşte Van depremi bilgileri ile son depremler listesi 1 Ağustos 2022.