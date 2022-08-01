SON DAKİKA: Van’ın Tuşba ilçesinde deprem oldu! 1 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre; Van'ın Tuşba ilçesinde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 3.7 olarak açıklanırken derinliği ise 18.35 km olarak açıklandı. Bilindiği üzere; AFAD ve Kandilli Rasathanesi anlık olarak son depremler listesini yayınlarken "En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?" sorusuna da yanıt arıyor. İşte Van depremi bilgileri ile son depremler listesi 1 Ağustos 2022.
VAN TUŞBA'DA DEPREM!
#Deprem Büyüklük : 3.7 (Mw) Yer : Tusba (Van) Tarih-Saat : 01.08.2022, 12:25:32 TSİ Enlem : 38.8766 N Boylam : 43.5340 E Derinlik : 18.35 km
SON DEPREMLER LİSTESİ 1 AĞUSTOS 2022
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.08.01 12:25:31 38.8440 43.5567 5.0 -.- 3.6 3.9 AKCIFT-(VAN) İlksel
2022.08.01 12:04:42 37.2528 27.9372 0.0 -.- 1.4 -.- CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA) İlksel
2022.08.01 12:03:59 37.1870 27.9007 0.0 -.- 1.5 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel
2022.08.01 11:59:41 36.8143 27.3445 1.7 -.- 3.1 3.2 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.08.01 10:49:20 34.9388 24.2372 5.0 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.08.01 10:21:57 36.8547 29.2488 1.4 -.- 1.9 -.- SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2022.08.01 10:03:18 37.4368 36.9718 5.0 -.- 3.1 3.2 OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.08.01 09:43:35 37.0538 28.3557 15.8 -.- 1.2 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.01 09:25:53 40.4380 29.1963 3.9 -.- 2.0 -.- CIHATLI-GEMLIK (BURSA) İlksel
2022.08.01 09:03:09 39.0160 30.1720 5.3 -.- 2.0 -.- OSMANIYE-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2022.08.01 08:33:32 36.5977 29.9900 11.8 -.- 1.8 -.- GOLTARLA-ELMALI (ANTALYA) İlksel
2022.08.01 08:10:02 38.3630 39.0310 19.4 -.- 2.2 -.- DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.08.01 05:25:09 37.4665 37.0023 3.2 -.- 2.5 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.08.01 04:56:31 37.4728 36.9803 5.9 -.- 3.5 3.6 TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.08.01 00:21:16 38.3462 31.0495 10.8 -.- 1.3 -.- MISIRLI-YALVAC (ISPARTA) İlksel
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