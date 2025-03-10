SON DAKİKA | X'e erişim kesildi mi? Elon Musk açıkladı: Büyük bir siber saldırı altındayız...
Son dakika haberleri: Sosyal medya platformu X'e erişim sorunu yaşanıyor. X'in sahibi Elon Musk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, büyük bir siber saldırı altında olduklarını belirterek, "Arkasında büyük bir grup ya da devlet var." dedi.
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Son dakika haberleri: Sosyal medya platformu X'e erişim sorunu yaşanıyor. Platformun sahibi Elon Musk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, büyük bir siber saldırı altında olduklarını belirterek, "Arkasında büyük bir grup ya da devlet var." dedi.
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SON DAKİKA | X'e erişim kesildi mi? Elon Musk açıkladı: Büyük bir siber saldırı altındayız...