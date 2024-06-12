Yalova merkezli 5 ilde devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: 29 gözaltı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Terma City' soruşturması kapsamında birbiri ile bağlantılı 21 ayrı şirketin faaliyetleri tek tek titiz şekilde incelendi. Vatandaşların kişisel verilerine anketörler ve çeşitli yollardan ulaşan firmanın, mağdurlara ücretsiz tatil kazandıkları vaadi ile ulaşarak Yalova'da bulunan Terma City (Maxvel Resort) otele davet ettikleri belirlendi. İkna edilen vatandaşların organize bir şekilde toplu olarak otobüsler ile Terma City otele getirildikten sonra her bir müşteriye özel ikna ekipleri görevlendirildiği tespit edildi.

TATİLE GELDİĞİNİ ZANNEDEN VATANDAŞLARA VAHŞİ PAZARLAMA

Özel ikna ekipleri tarafından otelde sıkı takibe alınan vatandaşların ücretsiz tatile geldiğini zannettikleri, otelde konaklamak için tanıtım toplantısına katılımlarının sağlandığı ve burada yapılan vahşi pazarlama yöntemi ve yanıltıcı aldatıcı tanıtıma maruz bırakıldıkları öğrenildi. Mağdurların iradesinin kırılabilmesi amacı ile düşünmesine ve yakınları ile istişare etmesine fırsat tanınmadığı ve sözleşmeyi bir an evvel imzalamasına yönelik sahte alımların alkış ve zil sesleri ile kutlandığı belirlendi.

İCRA TAKİBİ

Sözleşme imzasından sonra ise mağdurların satın aldığını düşündükleri devre mülkten faydalanmak istediklerinde ise bu defa farklı bahaneler ile hizmetten faydalandırılmadıkları gibi, yerlerini satabilmeleri amacı ile de kırmızı dönem gibi üst satışlar yapılması gerektiği söylenerek tekraren dolandırıldıkları tespit edildi. Bu satış yöntemlerinden mağdur olanların faydalanmadıkları sözde devre mülkleri sebebi ile sürekli icra takiplerine muhatap oldukları, şüphelilerin eylemlerine yönelik cezasızlık algısının yarattığı cesaret ile firmanın alt çalışanlarının da ellerinde bulunan korunaksız müşteri dataları ile şirketten ayrıldıktan sonra, kendi kurdukları yeni paravan şirketler ile bu sistemden kurtulmanın yollarını arayan müşterilere ulaşarak Terma City'de bulunan yerlerini yabancılara satarak mağdurları kurtaracakları vaadi ile tekrar dolandırdıkları belirtildi.

SUÇ BATAĞI

Terma City isimli firma ve faaliyetlerinin sürekli üreyen bir suç batağına dönüştüğü anlaşıldı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı şikayetler alındıktan sonra soruşturmalar tek elden yürütüldü. 167 vatandaşın aynı yöntemlerle dolandırıldığı, dolandırıcılık çetesinin tek elden ve tek sistemle yönetildiği belirlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 30 çete üyesinin yakalanmasına yönelik 10 Haziran'da İstanbul, Aydın, Adana ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.