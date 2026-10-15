Haberler Yaşam Haberleri Yarın okullar tatil mi? Tatil açıklamaları peş peşe geldi! 15 Ekim Perşembe okulların tatil olduğu iller
Giriş Tarihi: 15.10.2026 00:48

Yarın okullar tatil mi? Tatil açıklamaları peş peşe geldi! 15 Ekim Perşembe okulların tatil olduğu iller

Yarın okullar tatil mi sorusu Türkiye genelinde öğrenciler ve veliler tarafından sıkça araştırılıyor. 15 Ekim 2026 Perşembe günü için sağanak yağış nedeniyle bazı illerde eğitimle ilgili kararlar açıklanırken diğer şehirlerdeki durum da merak ediliyor. Valilik duyurularının ardından tatil kararlarının hangi bölgeleri kapsadığı araştırılmaya başlandı. Peki 15 Ekim Perşembe hangi illerde okullar tatil edildi?

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Son dakika yarın okullar tatil mi? Valiliklerden peş peşe açıklamalar! 15 Ekim’de tatil kararı alınan iller
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15 Ekim Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Valiliklerden gelen açıklamalarla bazı bölgelerde eğitim öğretime ara verilirken öğrenciler ve veliler, yaşadıkları illerdeki son durumu öğrenmeye çalışıyor. Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bölgelerde alınan kararlar doğrultusunda 15 Ekim okul tatili listesi araştırılıyor.

Son dakika yarın okullar tatil mi? Valiliklerden peş peşe açıklamalar! 15 Ekim’de tatil kararı alınan iller

15 EKİM PERŞEMBE HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

15 Ekim Perşembe günü eğitime ara verilen illerin listesi şu şekilde;

Son dakika yarın okullar tatil mi? Valiliklerden peş peşe açıklamalar! 15 Ekim’de tatil kararı alınan iller

1. İstanbul

İstanbul Valiliği, 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

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Son dakika yarın okullar tatil mi? Valiliklerden peş peşe açıklamalar! 15 Ekim’de tatil kararı alınan iller

2. Kocaeli

Kocaeli Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Son dakika yarın okullar tatil mi? Valiliklerden peş peşe açıklamalar! 15 Ekim’de tatil kararı alınan iller

3. Yalova

Yalova Valiliği, aşırı yağış ve kuvvetli rüzgâr beklentisi nedeniyle kent genelindeki resmî ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Son dakika yarın okullar tatil mi? Valiliklerden peş peşe açıklamalar! 15 Ekim’de tatil kararı alınan iller

4. Sakarya

Sakarya genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle resmi ve özel tüm okullarda, üniversiteler hariç, 15 Ekim Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.

Son dakika yarın okullar tatil mi? Valiliklerden peş peşe açıklamalar! 15 Ekim’de tatil kararı alınan iller

5. Zonguldak

Zonguldak'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle valilik kararıyla 15 Ekim Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.

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Yarın okullar tatil mi? Tatil açıklamaları peş peşe geldi! 15 Ekim Perşembe okulların tatil olduğu iller
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