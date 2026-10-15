Yarın okullar tatil mi? Tatil açıklamaları peş peşe geldi! 15 Ekim Perşembe okulların tatil olduğu iller

15 Ekim Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Valiliklerden gelen açıklamalarla bazı bölgelerde eğitim öğretime ara verilirken öğrenciler ve veliler, yaşadıkları illerdeki son durumu öğrenmeye çalışıyor. Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bölgelerde alınan kararlar doğrultusunda 15 Ekim okul tatili listesi araştırılıyor.