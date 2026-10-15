Yarın okullar tatil mi? Tatil açıklamaları peş peşe geldi! 15 Ekim Perşembe okulların tatil olduğu iller

15 Ekim Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Valiliklerden gelen açıklamalarla bazı bölgelerde eğitim öğretime ara verilirken öğrenciler ve veliler, yaşadıkları illerdeki son durumu öğrenmeye çalışıyor. Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bölgelerde alınan kararlar doğrultusunda 15 Ekim okul tatili listesi araştırılıyor.
15 Ekim Perşembe günü eğitime ara verilen illerin listesi şu şekilde;
Kocaeli Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildi.
Yalova Valiliği, aşırı yağış ve kuvvetli rüzgâr beklentisi nedeniyle kent genelindeki resmî ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.
Sakarya genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle resmi ve özel tüm okullarda, üniversiteler hariç, 15 Ekim Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.