SON DAKİKA | Yasa dışı bahis ağına darbe: 8,5 Milyar TL para hareketliliği!

SON DAKİKA | SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı, "Yasa Dışı Bahis" suçuna yönelik Batman merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonlarda hakkında paylaşım yaptı. Operasyonlarda hesaplarında 8,5 Milyar TL para hareketliliği tespit edilen 102 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Batman merkezli 13 ilde; "Yasa Dışı Bahis" suçuna yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 8,5 Milyar TL para hareketliliği tespit edilen 102 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; -İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, -Yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler, finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine teknik destek sağladıkları, -Yasa dışı bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle finansal sisteme soktukları tespit edildi. Vatandaşlarımızı yasa dışı bahis tuzağından korumak için siber suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Batman Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Batman İl Jandarma Komutanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör