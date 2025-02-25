Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! Yasadışı bahis davasında karar: Serdar Ortaç’ın cezası belli oldu
Giriş Tarihi: 25.2.2025 10:25 Son Güncelleme: 25.2.2025 10:55

SON DAKİKA! Yasadışı bahis davasında karar: Serdar Ortaç’ın cezası belli oldu

SON DAKİKA! Yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla hakkında 'Yasa dışı bahse teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenen Serdar Ortaç'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Ortaç'a 10 ay hapis ve 400 TL para cezası verildi, hükmün açıklanmasının geri bırakıldı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
SON DAKİKA! Yasadışı bahis davasında karar: Serdar Ortaç’ın cezası belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasadışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

Serdar Ortaç'ın, 'Yasadışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Ortaç'ı 10 ay hapis cezası ve 400 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti hükmün geri bırakılmasına karar verdi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Mütalaada Serdar Ortaç için, 'Yasadışı bahise teşvik ve reklam suçlarından 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep edildi.Mahkeme adli kontrol kararının kaldırılmasına da hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasadışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

Serdar Ortaç'ın avukatı, ev hapsi kararının kaldırılması için İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunmuştu. Yapılan itirazı değerlendiren mahkeme heyeti 'Ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar vermişti

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SON DAKİKA! Yasadışı bahis davasında karar: Serdar Ortaç’ın cezası belli oldu
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