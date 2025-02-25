SON DAKİKA! Yasadışı bahis davasında karar: Serdar Ortaç’ın cezası belli oldu

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Mütalaada Serdar Ortaç için, 'Yasadışı bahise teşvik ve reklam suçlarından 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep edildi.Mahkeme adli kontrol kararının kaldırılmasına da hükmetti.