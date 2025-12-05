Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Yeni nesil suç örgütlerine bir darbe daha! 7 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 5.12.2025 13:24

SON DAKİKA: Yeni nesil suç örgütlerine bir darbe daha! 7 şüpheli gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ‘Yeni Nesil Suç Örgütleri’nden olan ‘Casper ve Çirkinler’ isimli iki silahlı suç örgütüne yönelik olarak yapılan operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
SON DAKİKA: Yeni nesil suç örgütlerine bir darbe daha! 7 şüpheli gözaltına alındı
  • ABONE OL

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "Yeni Nesil Suç Örgütleri" olarak bilinen silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 'Casper' ve 'Çirkinler' olarak bilinen silahlı suç örgütleri adına önceki gün İstanbul'un bir ilçesinde eylem hazırlığındayken çalıntı motosiklet ve ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 şüpheli şahsın gözaltına alınıp tutuklandı.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık tarafından genişletilen soruşturmanın ardından 21 Kasım tarihinde Esenyurt'ta ev kurşunlama eylemini gerçekleştirdikleri tespit edilen 1'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 3 şüpheli şahıs ve 25 Kasım tarihinde Bakırköy'de faaliyet gösteren bir oto galerinin kurşunlanması ile alakalı 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 4 şüpheli şahıs hakkında arama, yakalama ve gözaltı kararları sonucunda bugün 3'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Yeni nesil suç örgütlerine bir darbe daha! 7 şüpheli gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz