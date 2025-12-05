SON DAKİKA: Yeni nesil suç örgütlerine bir darbe daha! 7 şüpheli gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "Yeni Nesil Suç Örgütleri" olarak bilinen silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 'Casper' ve 'Çirkinler' olarak bilinen silahlı suç örgütleri adına önceki gün İstanbul'un bir ilçesinde eylem hazırlığındayken çalıntı motosiklet ve ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 şüpheli şahsın gözaltına alınıp tutuklandı.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık tarafından genişletilen soruşturmanın ardından 21 Kasım tarihinde Esenyurt'ta ev kurşunlama eylemini gerçekleştirdikleri tespit edilen 1'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 3 şüpheli şahıs ve 25 Kasım tarihinde Bakırköy'de faaliyet gösteren bir oto galerinin kurşunlanması ile alakalı 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 4 şüpheli şahıs hakkında arama, yakalama ve gözaltı kararları sonucunda bugün 3'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.