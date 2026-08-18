SON DAKİKA | Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırı! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama

Alınan bilgiye göre olay, Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi 190007 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Esnaf gezisi gerçekleştiren Milletvekili Melih Meriç, programının ardından aracına binmek istediği sırada yanına yaklaşan eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Seydi Ahmet Keleş, yanında taşıdığı bıçakla Meriç'e saldırdı. Karnından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Meriç, çevredakilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı!
DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Ameliyata alınan Meriç'in hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri, olayın ardından kaçan şüpheli Seydi Ahmet Keleş'in yakalanması amacıyla bölgede kapsamlı çalışma başlattı.
"KONUYU TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ"
Saldırının ardından Gaziantep Valisi Kemal Çeber de hastaneye giderek süreçle ilgili açıklamada bulundu. Milletvekili Meriç'in tedavi sürecinin yakından izlendiğini belirten Vali Çeber, "Konuyu titizlikle takip ediyoruz. Ümit ederim ki milletvekilimizi kısa zamanda aramızda görürüz." ifadesini kullandı.