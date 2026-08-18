SON DAKİKA | Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırı! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama

Alınan bilgiye göre olay, Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi 190007 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Esnaf gezisi gerçekleştiren Milletvekili Melih Meriç, programının ardından aracına binmek istediği sırada yanına yaklaşan eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.