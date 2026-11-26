

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan

Soruşturmanın; "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama", "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" ile "Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçlarına ilişkin olduğu belirtildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı. Gözaltına alınanlar arasında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın oğlu Aras Tan'ın da bulunduğu öğrenildi.