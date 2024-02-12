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Giriş Tarihi: 12.2.2024 09:50

Son dakika! Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı!

Son dakika... Balıkesir Edremit'te yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı, 1 kişi de hayatını kaybetti.

AA
Son dakika! Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Ö.K. yönetimindeki 41 AOS 888 plakalı yolcu otobüsü, Çanakkale-İzmir kara yolu Kızılay Sanayi Döner Kavşağı'nda aydınlatma direğine çarparak devrildi. Araca arkasından gelen 17 AAD 344 plakalı otomobilin de çarptığı kazada, otobüsteki bir yolcu hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından otobüsten çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 19'unun ayakta tedavi edildiği, otomobildeki kişilerin ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

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Son dakika! Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı!
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