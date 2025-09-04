Son dakika YouTube çöktü mü, neden çöktü? 4 Eylül 2025 YouTube erişim sorunu düzeldi mi, ne zaman düzelecek?

YouTube çöktü mü son dakika… Google'a bağlı popüler video platformu YouTube'a erişim sorunları yaşanıyor. Birçok ülkeden kullanıcı, video izleyemediğini, platforma giriş yapamadığını ve yüklemelerin gerçekleşmediğini bildiriyor. Yaşanan kesinti sonrası "YouTube çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?" soruları araştırılıyor. İşte YouTube erişim sorunu hakkında son gelişmeler…
Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı, Google arama motoru, YouTube ve Gmail gibi popüler platformlara erişimde sıkıntı yaşadığını bildiriyor. Sosyal medyada gündem olan hata sonrası kullanıcılar, video izleyemediklerini ve arama yapamadıklarını aktarıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Google , Android ve bağlı servislerinde Türkiye ve Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google'dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G'nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız." dedi.
Yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak YouTube kullanıcıları, platforma erişimde yaşanan sorunların büyük ölçüde çözüldüğünü bildiriyor.
Sosyal medya ve çeşitli forumlarda paylaşılan bilgilere göre, dünya genelinde bazı kullanıcıların bir süredir karşılaştığı video açılmama, giriş problemleri ve sayfa yükleme hataları artık çoğunlukla ortadan kalktı.
Öte yandan, bazı bölgelerde küçük çaplı kesintilerin devam edebileceği belirtiliyor.