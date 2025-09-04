Haberler Yaşam Haberleri Son dakika YouTube çöktü mü, neden çöktü? 4 Eylül 2025 YouTube erişim sorunu düzeldi mi, ne zaman düzelecek?
Giriş Tarihi: 4.9.2025 15:45

YouTube çöktü mü son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Dünya genelinde birçok kullanıcı, YouTube’a erişimde sorun yaşadığını bildiriyor. Video platformuna girmeye çalışan kullanıcılar, sayfaların açılmadığını veya yükleme hatası aldığını belirtiyor. Sosyal medyada gündem olan problem sonrası, “YouTube çöktü mü, neden girilmiyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte YouTube erişim sorunu hakkında tüm detaylar.

YouTube çöktü mü son dakika… Google'a bağlı popüler video platformu YouTube'a erişim sorunları yaşanıyor. Birçok ülkeden kullanıcı, video izleyemediğini, platforma giriş yapamadığını ve yüklemelerin gerçekleşmediğini bildiriyor. Yaşanan kesinti sonrası "YouTube çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?" soruları araştırılıyor. İşte YouTube erişim sorunu hakkında son gelişmeler…

GOOGLE' ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR!

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı, Google arama motoru, YouTube ve Gmail gibi popüler platformlara erişimde sıkıntı yaşadığını bildiriyor. Sosyal medyada gündem olan hata sonrası kullanıcılar, video izleyemediklerini ve arama yapamadıklarını aktarıyor.

SON DAKİKA YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya genelinde birçok ülkede milyonlarca kullanıcı, YouTube video izleme platformuna erişimde sorunlar yaşıyor.

BAKAN YARDIMCISI SAYAN'DAN AÇIKLAMA!

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Google , Android ve bağlı servislerinde Türkiye ve Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google'dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G'nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız." dedi.

YOUTUBE NE ZAMAN DÜZELİR?

Yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak YouTube kullanıcıları, platforma erişimde yaşanan sorunların büyük ölçüde çözüldüğünü bildiriyor.

Sosyal medya ve çeşitli forumlarda paylaşılan bilgilere göre, dünya genelinde bazı kullanıcıların bir süredir karşılaştığı video açılmama, giriş problemleri ve sayfa yükleme hataları artık çoğunlukla ortadan kalktı.

Öte yandan, bazı bölgelerde küçük çaplı kesintilerin devam edebileceği belirtiliyor.

