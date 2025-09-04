Son dakika YouTube çöktü mü, neden çöktü? 4 Eylül 2025 YouTube erişim sorunu düzeldi mi, ne zaman düzelecek?

BAKAN YARDIMCISI SAYAN'DAN AÇIKLAMA!

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Google , Android ve bağlı servislerinde Türkiye ve Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google'dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G'nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız." dedi.