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Son dakika: Zonguldak'ta eğitime bir gün ara verildi
Giriş Tarihi: 26.11.2023
23:26
Son dakika:
Zonguldak
'ta eğitime bir gün ara verildi
Son dakika...
Zonguldak
'ta etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
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Son dakika... Zonguldak'ta etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
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Son dakika: Zonguldak'ta eğitime bir gün ara verildi
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