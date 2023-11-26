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Giriş Tarihi: 26.11.2023 23:26

Son dakika: Zonguldak'ta eğitime bir gün ara verildi

Son dakika... Zonguldak'ta etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Son dakika: Zonguldak’ta eğitime bir gün ara verildi

Son dakika... Zonguldak'ta etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

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Son dakika: Zonguldak'ta eğitime bir gün ara verildi
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