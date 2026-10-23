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Giriş Tarihi: 23.10.2026 11:05 Son Güncelleme: 23.10.2026 11:54

SON DAKİKA | Zonguldak'ta maden ocağında patlama: Ölü ve yaralılar var!

SON DAKİKA | Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Yaşanan patlamada 2 işçi, hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 işçi yaralandı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, hastane önünde açıklamalarda bulundu.

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İHA Yaşam
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SON DAKİKA | Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Yaşanan patlamada 2 işçi, hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 işçi yaralandı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, hastane önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef bir maden kazası oldu. Gelik beldesinde bir grizu patlaması meydana geldi. Şu an tabi bütün bilgileri teyit etmeye çalışıyoruz. Ocakta 8 kişi olduğu bilgisi vardı. Bu 8 kişiden 7'si ocaktan çıkarıldı. Maalesef bu 7 madencimizden 2 kardeşimiz hayatını kaybetmiş vaziyette hastaneye intikal ettirildi. Diğer 5 kişi yaralı. Bunların 4'ü şu anda Atatürk Devlet Hastanesi'nde. Yaralılardan 3'ünün durumu iyi. İkisi de yanık olduğu için entübe edildi. Büyük geçmiş olsun. Şu anda bir madencimiz madende ona ulaşıldı. Çıkarılmaya çalışılıyor. Onun tam hayati durumunu kesin teyit edemedik. Durum bu şekilde başımız sağ olsun"

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Meydana gelen feci olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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SON İŞÇİYE ULAŞILDI

Öte yandan mahsur kalan son işçiye ulaşıldığı belirlendi. İşçinin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

SON DAKİKA: Zonguldak'ta maden ocağında grizu patlaması: Ölü ve yaralılar var! | Video

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ZONGULDAK #KİLİMLİ

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