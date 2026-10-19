SON DAKİKA...16 yaşındaki Hiranur’u vahşice öldürmüştü: O cani için istenen ceza belli oldu

SAVCI MÜTAALASINI AÇIKLADI

Savcı, yerel mahkemenin Mustafa Z. ve Nazmi Ç. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verdiği 4'er aylık hapis cezasının ise usul ve yasaya uygun olduğu görüşünü sundu. Sanıklardan Hüseyin Arda Ş. savunmasında, şu beyanda bulundu:

"Önceki ifademi tekrar ediyorum. Hiranur'u ben öldürmedim. Mahkemenizden beraatimi de talep etmiyorum. Olayda tabancanın tetiğine basmadım. Tabancayı bulundurduğum için suçluyum ve pişmanım. Ben sadece hak ettiğim cezayı almak istiyorum."