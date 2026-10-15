SON DAKİKA...Antalya’da boşandığı eşini eşarpla boğarak öldürmüştü! O caninin cezası belli oldu: Mahkemedeki sözleri pes dedirtti

"HER NE KADAR ÖLEN GERİ GELMESE DE VİCDANIMIZ RAHATLADI"

Duruşmanın ardından açıklama yapan, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına davayı takip eden avukat Yağmur Burçin Sayın Kurt, "Bir önceki celsede mütalaa verilmişti. Mütalaa doğrultusunda haksız tahrik indirimi uygulanmadan emsal niteliğinde bir karar aldık. Bu kararın diğer cinayet dosyalarında da uygulanmasını istiyoruz. Her ne kadar fazlasıyla haksız tahrik indiriminde faydalanmak için maktullere iftiralar atılmış olsa da bu dosyada bunu görmedik. Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Her ne kadar ölen geri gelmese de vicdanımız rahatladı" diye konuştu.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör