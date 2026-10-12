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Giriş Tarihi: 12.10.2026 15:19

SON DAKİKA...Antalya'da kan donduran olay! Birlikte yaşadığı kadını boğmadan önce üzerine kaynar su dökmüş...

Antalya’nın Kepez ilçesinde birlikte yaşadığı Canan Yıldırım’ı (49) boğduktan sonra kaçtığı Konya’da polise teslim olan Talha Torbalı (27), Antalya’ya getirildi. İfadesi alınan şahıs adliyeye sevk edildi. Torbalı’nın ifadesinde cinayeti nasıl işlediği ise kan dondurdu. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
İHA Yaşam
SON DAKİKA...Antalya’da kan donduran olay! Birlikte yaşadığı kadını boğmadan önce üzerine kaynar su dökmüş...
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Antalya'da dün sabah saatlerinde Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6221 Sokak'ta bulunan müstakil evde olay meydana geldi. Birlikte yaşadığı Canan Yıldırım ile Talha Torbalı arasında 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı. Talha Torbalı, kendisini aldattığı gerekçesiyle Canan Yıldırım'ı yatakta boğdu. Cinayetin ardından otobüsle Konya'ya giden Talha Torbalı, burada güvenlik güçlerine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Talha Torbalı'nın, Canan Yıldırım'ı darbettiğini ve öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.


Canan Yıldırım

POLİSLER ÖLÜ BULDU

Durumun Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi 6221 Sokak'taki eve gitti. Ekipler, Canan Yıldırım'ı ölü buldu. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmasının ardından Canan Yıldırım'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GENÇ KADININ CENAZESİNİ AĞABEYİ TESLİM ALDI

Fevzi Çakmak Mahallesi 6221. Sokak'taki ikamete gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Canan Yıldırım'ı yatak odasında ölü olarak buldu. Yıldırım'ın cenazesi Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yıldırım'ın cenazesi bugün abisi tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. Genç kadının ağabeyinin bir hayli üzgün olduğu görülürken, Yıldırım'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Aksu'nun Karaöz Mahallesi'ne götürüldü.

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ANTALYA'YA GETİRİLDİ

Konya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Antalya'ya getirilen şüpheli, emniyetteki ifadesinde, Canan Yıldırım'la aralarında tartışma yaşandığını, tartışma sonrası kadının üzerine kaynar su döktüğünü ve boğduğunu söylediği belirtildi. Tahla T.'nin ifadesinde ayrıca cinayetin ardından Canan Yıldırım'ın banka hesabında bulunan 17 bin TL'yi kendi hesabına aktardığı ve evden ayrılarak Konya'ya gittiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından Uncalı Semt Polikliniği'nde sağlık kontrolünden geçirilen Talha Torbalı, ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA #KEPEZ #KONYA

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SON DAKİKA...Antalya'da kan donduran olay! Birlikte yaşadığı kadını boğmadan önce üzerine kaynar su dökmüş...
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