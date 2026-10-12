SON DAKİKA...Antalya’da kan donduran olay! Birlikte yaşadığı kadını boğmadan önce üzerine kaynar su dökmüş...

Antalya'da dün sabah saatlerinde Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6221 Sokak'ta bulunan müstakil evde olay meydana geldi. Birlikte yaşadığı Canan Yıldırım ile Talha Torbalı arasında 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı. Talha Torbalı, kendisini aldattığı gerekçesiyle Canan Yıldırım'ı yatakta boğdu. Cinayetin ardından otobüsle Konya'ya giden Talha Torbalı, burada güvenlik güçlerine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Talha Torbalı'nın, Canan Yıldırım'ı darbettiğini ve öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.