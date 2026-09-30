SON DAKİKA...Bahçelievler'de 3 çocuk annesini katletmişti! 22 bıçak darbesine "Alkolün etkisi" savunması pes dedirtti!

''OLAY, ALKOLÜN ETKİSİYLE MEYDANA GELDİ''

Sanık Birinci'nin olay sonrası polis ekiplerince Arnavutköy'de bir inşaatta yakalandığının kaydedildiği iddianamede, sanığın bir başka suçtan hükümlü olduğu, cezaevinden 26 Mart tarihinde izinli olduğu anlatıldı. Öte yandan iddianamede, sanığın ifadesi de yer aldı. Sanık ifadesinde, ''Olay günü maktul beni aradı, bunun üzerine buluştuk. Yurtta olan çocuklarımızı ziyarete gittik. Daha sonra alkol satın alarak otele geçtik. Birlikteyken, telefonun sürekli çalmasından rahatsız oldum ve Yonca'nın elinden telefonunu alıp camdan attım. Bunun üzerine Yonca, bıçak çıkararak, 'bırak beni gideceğim, yoksa seni bıçaklarım' dedi. O sırada ben de bir bıçak alıp, rastgele savurdum. Olay, alkolün etkisiyle meydana geldi'' diye konuştu.