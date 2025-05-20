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Giriş Tarihi: 20.5.2025 09:08 Son Güncelleme: 20.5.2025 09:28

SON DAKİKA…Gaziantep’te taksiciye bıçaklı saldırı! Dehşet anları kamerada: Yüzünü ve boynunu defalarca…

SON DAKİKA… Gaziantep’te taksi şoförü Hüseyin Y. ile aracına binen yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavganın büyümesi ise şoför Hüseyin Y., yolcunun önce sözlü ardından bıçaklı saldırısına uğradı! Talihsiz adam yüzüne ve boynuna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralandı. Dehşet anları araç içindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı… İşte o anlar!

AJANSLAR

Kan donduran olay, akşam saatlerinde Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförü Hüseyin Y. ile aracına aldığı ve ismi öğrenilemeyen yolcu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ÖNCE SÖZLÜ SONRA BIÇAKLI SALDIRI!

Tartışma sırasında Hüseyin Y., yolcunun önce sözlü sonra da bıçaklı saldırısına uğradı. Yaşanan arbede sırasında Hüseyin Y., yüzünden ve boynundan aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Saldırgan kaçarken, Hüseyin Y. ise olay yerinden geçen taksici bir arkadaşı tarafından Abdulkadir Yüksel Hastanesi'ne götürüldü.

AĞIR YARANAN SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Acil serviste tedaviye alınan Hüseyin Y., burada yapılan müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Hüseyin Y.'nin yolcu tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı dehşet dakikaları taksi içerisindeki kameraya yansıdı. Görüntülerde saldırganın Hüseyin Y.'yi defalarca bıçaklaması ve aracın içerisinden aşağı ittirmesi görüldü.

Gaziantep'te taksiciye bıçaklı saldırı kamerada | Video

Polis, olay yerinden kaçan saldırganın kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

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SON DAKİKA…Gaziantep’te taksiciye bıçaklı saldırı! Dehşet anları kamerada: Yüzünü ve boynunu defalarca…
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