SON DAKİKA…Gaziantep’te taksiciye bıçaklı saldırı! Dehşet anları kamerada: Yüzünü ve boynunu defalarca…

Kan donduran olay, akşam saatlerinde Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförü Hüseyin Y. ile aracına aldığı ve ismi öğrenilemeyen yolcu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
ÖNCE SÖZLÜ SONRA BIÇAKLI SALDIRI!
Tartışma sırasında Hüseyin Y., yolcunun önce sözlü sonra da bıçaklı saldırısına uğradı. Yaşanan arbede sırasında Hüseyin Y., yüzünden ve boynundan aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.
AĞIR YARANAN SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINA ALINDI
Acil serviste tedaviye alınan Hüseyin Y., burada yapılan müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Hüseyin Y.'nin yolcu tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı dehşet dakikaları taksi içerisindeki kameraya yansıdı. Görüntülerde saldırganın Hüseyin Y.'yi defalarca bıçaklaması ve aracın içerisinden aşağı ittirmesi görüldü.
Gaziantep'te taksiciye bıçaklı saldırı kamerada | Video
Polis, olay yerinden kaçan saldırganın kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.