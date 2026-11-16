SON DAKİKA...Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Kritik ismin ifadesi ortaya çıktı!

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku'dan, 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamadı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında, gözaltına alınan Tunceli Asayiş Şube Müdürlüğü görevlisi İsmail Erzen'in ifadesinde ilginç noktalara dikkat çekti.
SORUŞTURMADA TUTUKLANAN POLİSİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Yapılan atamalara dikkat çeken İsmail Erzen, Gülistan Doku soruşturmasında görev aldığı süre boyunca kendisine anormal gelen iki husus bulunduğunu söyledi. İlk olarak barajın altından çıkarılan malzemelerle ilgili ailesine bilgi verilmemesi yönünde talimat verildiğini ileri süren Erzen, "Benim Gülistan Doku olayı soruşturmasında görev aldığım süre zarfında bana anormal gelen iki husus vardır. Bunu samimiyetle paylaşmak istiyorum. Birinci husus, 'Suyun altından çıkan malzemeler hakkında ailesine bilgi verilmeyecek, süreci Valilik koordine ediyor, siz hiçbir şekilde bu konuyla ilgili aileye bilgi vermeyin' denildi.
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan polisin ifadesi ortaya çıktı: 'Aileye bilgi vermeyin denildi'
GÜLİSTAN'IN KÖPRÜ ÜZERİNDEKİ GÖRÜNTÜLER
Gülistan'ın köprü üzerindeki söz konusu görüntülerine ulaştıklarını belirten İsmail Erzen, "Biz köprü üzerinde Gülistan Doku'ya ait olduğu değerlendirilen bir araç içi kamera görüntüsüne ulaştık. Bu görüntü ve tutanağı bir iki gün içerisinde savcılığa ilettik. Akabinde hemen bu görüntü medyaya düşmüştü. Bu görüntülerin ne şekilde medyaya düştüğü konusunda şubedeki arkadaşlar sorgulanmıştı. Ben de 'Biz şerefimizi, haysiyetimizi parayla satmayız' diyerek Ertuğrul Arslan'a tepki göstermiştim."