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Giriş Tarihi: 16.11.2026 11:07 Son Güncelleme: 16.11.2026 11:23

SON DAKİKA...Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Kritik ismin ifadesi ortaya çıktı!

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında çarpıcı bir detaya daha ulaşıldı. Tutuklu polis memuru İsmail Erzan’nın ifadesi ortaya çıktı. Erzan ifadesinde "Aileye bilgi vermeyin" talimatı aldığını bildirdi. O ifadeler dosyada seyri değiştirecek nitelikte mi? İşte detaylar…

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Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR Yaşam
SON DAKİKA...Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Kritik ismin ifadesi ortaya çıktı!
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Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku'dan, 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamadı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında, gözaltına alınan Tunceli Asayiş Şube Müdürlüğü görevlisi İsmail Erzen'in ifadesinde ilginç noktalara dikkat çekti.

SORUŞTURMADA TUTUKLANAN POLİSİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan atamalara dikkat çeken İsmail Erzen, Gülistan Doku soruşturmasında görev aldığı süre boyunca kendisine anormal gelen iki husus bulunduğunu söyledi. İlk olarak barajın altından çıkarılan malzemelerle ilgili ailesine bilgi verilmemesi yönünde talimat verildiğini ileri süren Erzen, "Benim Gülistan Doku olayı soruşturmasında görev aldığım süre zarfında bana anormal gelen iki husus vardır. Bunu samimiyetle paylaşmak istiyorum. Birinci husus, 'Suyun altından çıkan malzemeler hakkında ailesine bilgi verilmeyecek, süreci Valilik koordine ediyor, siz hiçbir şekilde bu konuyla ilgili aileye bilgi vermeyin' denildi.

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan polisin ifadesi ortaya çıktı: 'Aileye bilgi vermeyin denildi'

POLİSİN İFADESİ: AİLEYE BİLGİ VERMEYİN DENİLDİ

Aileye bu malzemeler bulunduktan bir hafta, on gün kadar sonra bilgi verildiğini biliyorum. Gülistan'ın ailesi de bu sefer sanki bir delil uyduruluyormuş muamelesi yapmaya başladı ve emniyete ve yapılan çalışmalara olan güveni azaldı.

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GÜLİSTAN'IN KÖPRÜ ÜZERİNDEKİ GÖRÜNTÜLER

Gülistan'ın köprü üzerindeki söz konusu görüntülerine ulaştıklarını belirten İsmail Erzen, "Biz köprü üzerinde Gülistan Doku'ya ait olduğu değerlendirilen bir araç içi kamera görüntüsüne ulaştık. Bu görüntü ve tutanağı bir iki gün içerisinde savcılığa ilettik. Akabinde hemen bu görüntü medyaya düşmüştü. Bu görüntülerin ne şekilde medyaya düştüğü konusunda şubedeki arkadaşlar sorgulanmıştı. Ben de 'Biz şerefimizi, haysiyetimizi parayla satmayız' diyerek Ertuğrul Arslan'a tepki göstermiştim."

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#GÜLİSTAN DOKU

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