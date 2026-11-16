SON DAKİKA...Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Kritik ismin ifadesi ortaya çıktı!

SORUŞTURMADA TUTUKLANAN POLİSİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan atamalara dikkat çeken İsmail Erzen, Gülistan Doku soruşturmasında görev aldığı süre boyunca kendisine anormal gelen iki husus bulunduğunu söyledi. İlk olarak barajın altından çıkarılan malzemelerle ilgili ailesine bilgi verilmemesi yönünde talimat verildiğini ileri süren Erzen, "Benim Gülistan Doku olayı soruşturmasında görev aldığım süre zarfında bana anormal gelen iki husus vardır. Bunu samimiyetle paylaşmak istiyorum. Birinci husus, 'Suyun altından çıkan malzemeler hakkında ailesine bilgi verilmeyecek, süreci Valilik koordine ediyor, siz hiçbir şekilde bu konuyla ilgili aileye bilgi vermeyin' denildi.

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan polisin ifadesi ortaya çıktı: 'Aileye bilgi vermeyin denildi'