SON DAKİKA...Kocaeli’ndeki sel felaketinde can kaybı 2’ye yükseldi!

Gebze ilçesi Kadılla Mahallesi'nde araç içinde sele kapılarak sürüklenen 3 kişiden 1'i kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2 kişi kaybolmuştu.

2 KİŞİ KAYBOLMUŞTU

Kayıp iki kişiyi bulmak için Kocaeli ve İstanbul Pendik jandarma ekipleri, itfaiye, sağlık ekipleri, AFAD ve su altı arama ekipleri Pendik Göçbeyli köyü çevresinde arama çalışmaları başlatmış; arama kurtarma faaliyetlerinin ardından öğle saatlerinde Fatih Demirtaş'ın (32) cansız bedenine ulaşılmıştı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI!

Ekiplerce dün gündüz saatlerinden beri yürütülen çalışmalarda kayıp Arslan'ın cansız bedeni, sabah saatlerinde Pendik Göçbeyli köyünde dere kenarına yakın bölgede bulundu.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör