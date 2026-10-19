Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA...Kocaeli'ndeki sel felaketinde can kaybı 2'ye yükseldi!
Giriş Tarihi: 19.10.2026 10:02 Son Güncelleme: 19.10.2026 10:06

SON DAKİKA...Kocaeli'ndeki sel felaketinde can kaybı 2'ye yükseldi!

Kocaeli Gebze'de sele kapılan araçta kaybolan Doğan Arslan'ın da cansız bedenine ulaşıldı.Fatih Demirtaş'ın ardından Arslan'ın da acı haberinin gelmesiyle felakette can kaybı 2'ye yükseldi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA
SON DAKİKA...Kocaeli’ndeki sel felaketinde can kaybı 2’ye yükseldi!
  • ABONE OL

Gebze ilçesi Kadılla Mahallesi'nde araç içinde sele kapılarak sürüklenen 3 kişiden 1'i kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2 kişi kaybolmuştu.

2 KİŞİ KAYBOLMUŞTU

Kayıp iki kişiyi bulmak için Kocaeli ve İstanbul Pendik jandarma ekipleri, itfaiye, sağlık ekipleri, AFAD ve su altı arama ekipleri Pendik Göçbeyli köyü çevresinde arama çalışmaları başlatmış; arama kurtarma faaliyetlerinin ardından öğle saatlerinde Fatih Demirtaş'ın (32) cansız bedenine ulaşılmıştı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI!

Ekiplerce dün gündüz saatlerinden beri yürütülen çalışmalarda kayıp Arslan'ın cansız bedeni, sabah saatlerinde Pendik Göçbeyli köyünde dere kenarına yakın bölgede bulundu.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KOCAELİ #PENDİK
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA...Kocaeli'ndeki sel felaketinde can kaybı 2'ye yükseldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA