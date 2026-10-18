SON DAKİKA...Sarıyer’de selde kayboldu: Ahmet Derin’in aracının sürüklendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı!

'İÇİNDE ADAM VAR'

Aracın sel sularında sürüklendiği sırada çevredekilerden birinin, "İçinde adam var. İçinde adam var vallahi. Allah sen yardım et ya. Allah yardım etsin" sözleri cep telefonu kamerasına yansıyor. Diğer yandan Ahmet Derin ile aynı selde kaybolan Haşim Ciritoğulları'nı (55) bulmak için başlatılan arama çalışmaları da sürüyor.



Ahmet Derin

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör