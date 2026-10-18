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Giriş Tarihi: 18.10.2026 09:54

SON DAKİKA...Sarıyer’de selde kayboldu: Ahmet Derin’in aracının sürüklendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Sarıyer'de selde kaybolan Ahmet Derin’in (63) aracının sel sularında sürüklendiği anlara ait yeni cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Videoda görüntüleri kaydedenlerin derenin taşması üzerine "Abi inelim herhalde burada öleceğiz" cümleleri duyuluyor. Aracın içinde bir kişinin olduğunu fark edenler ise, " İçinde adam var vallahi. Allah sen yardım et ya" dediği anlar da görüntülerde yer alıyor. İşte o görüntüler...

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DHA Yaşam
SON DAKİKA...Sarıyer’de selde kayboldu: Ahmet Derin’in aracının sürüklendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı!
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İstanbul'da 14 Ekim'de çarşamba günü etkili olan sağanak sırasında Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde dere taştı. Çok sayıda ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı. Selin ardından kendisinden haber alınamayan Ahmet Derin'in bulunması için arama çalışması başlatıldı. Derin'in aracının sel sularında sürüklendiği anlara ait yeni cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

'HERHALDE BURADA ÖLECEĞİZ'

Selin yaşandığı gün kaydedilen görüntülerde, çevredekilerin yükselen suyu izledikleri sırada yaşadıkları panik konuşmalara yansıdı. Görüntülerde, "Abi şu akıntıya bak. Eyvah eyvah, dere taşıyor arkadaşlar. İnelim, gidelim buradan" dediği anlar duyuluyor. Görüntülerinde devamında ise, "Abi inelim, herhalde öleceğiz burada" cümleleri cep telefonu kamerasına yansıyor.

'İÇİNDE ADAM VAR'

Aracın sel sularında sürüklendiği sırada çevredekilerden birinin, "İçinde adam var. İçinde adam var vallahi. Allah sen yardım et ya. Allah yardım etsin" sözleri cep telefonu kamerasına yansıyor. Diğer yandan Ahmet Derin ile aynı selde kaybolan Haşim Ciritoğulları'nı (55) bulmak için başlatılan arama çalışmaları da sürüyor.


Ahmet Derin

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL #SARIYER

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