Son depremler listesi, 17 Kasım 2022 Perşembe günü de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Ülkemizin birçok bölgesinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, günün en büyük depremi Bitlis'te gerçekleşti. 3.9 büyüklüğündeki depremi hisseden vatandaşlar, Türkiye son dakika depremler listesine ulaşmaya çalışıyor. Bu noktada ''Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?'' sorusuna gündemde yerini almış durumda. İşte, 17 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi...