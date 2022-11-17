Son depremler listesi, 17 Kasım 2022 Perşembe günü de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Ülkemizin birçok bölgesinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, günün en büyük depremi Bitlis'te gerçekleşti. 3.9 büyüklüğündeki depremi hisseden vatandaşlar, Türkiye son dakika depremler listesine ulaşmaya çalışıyor. Bu noktada ''Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?'' sorusuna gündemde yerini almış durumda. İşte, 17 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi...
En son depremler listesi verilerine aşağıda yer alan linklere tıklayarak erişebilirsiniz.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2022.11.17 09:29:01 38.7477 32.0727 5.4 -.- 2.5 -.- KUYUBASI-YUNAK (KONYA) İlksel 2022.11.17 09:10:57 38.5688 42.2575 5.9 -.- 2.3 -.- CEKMECE-TATVAN (BITLIS) İlksel 2022.11.17 07:34:10 38.5187 31.8505 8.7 -.- 1.9 -.- YESILOBA-YUNAK (KONYA) İlksel 2022.11.17 06:46:48 39.5527 33.2913 4.5 -.- 0.9 -.- UCEM-BALA (ANKARA) İlksel 2022.11.17 06:15:48 38.4050 27.1487 16.4 -.- 1.1 -.- IZMIR İlksel 2022.11.17 05:15:08 37.2605 36.4460 9.3 -.- 1.4 -.- DUZICI (OSMANIYE) İlksel 2022.11.17 05:12:54 38.7445 42.5578 5.0 -.- 2.1 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel 2022.11.17 04:57:12 40.2300 34.3353 8.3 -.- 1.9 -.- MAHMATLI-SUNGURLU (CORUM) İlksel 2022.11.17 04:56:59 40.8357 42.8178 13.0 -.- 1.7 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel 2022.11.17 04:53:11 37.2418 36.3742 5.0 -.- 3.0 3.1 YAZLAMAZLI-DUZICI (OSMANIYE) İlksel 2022.11.17 04:45:14 38.3375 27.1892 3.3 -.- 2.0 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel 2022.11.17 04:39:37 37.8062 26.4873 3.3 -.- 2.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2022.11.17 04:31:48 40.6917 31.6292 6.1 -.- 2.2 -.- KARACASU-(BOLU) İlksel 2022.11.17 04:16:49 40.8333 42.8525 5.0 -.- 2.3 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel 2022.11.17 03:27:40 38.7527 42.5788 4.4 -.- 2.0 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel 2022.11.17 03:19:26 38.7600 42.5723 1.2 -.- 2.2 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel 2022.11.17 03:08:31 38.7257 42.5945 8.0 -.- 1.7 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel 2022.11.17 03:06:22 38.7523 42.5513 8.3 -.- 1.9 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel 2022.11.17 03:04:37 38.7377 42.5543 5.0 -.- 2.7 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel 2022.11.17 03:01:59 38.7520 42.5577 5.0 -.- 1.9 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel 2022.11.17 02:57:18 38.7508 42.5758 5.0 -.- 4.0 4.1 ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel 2022.11.17 02:14:13 38.3380 27.2115 2.3 -.- 2.7 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel 2022.11.17 00:23:55 36.4530 27.1310 7.5 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2022.11.17 00:12:46 37.2372 36.3993 11.4 -.- 1.2 -.- BOSTANLAR-DUZICI (OSMANIYE) İlksel