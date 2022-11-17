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Giriş Tarihi: 17.11.2022 11:49 Son Güncelleme: 17.11.2022 11:56

Son depremler 17 Kasım 2022: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika depremler listesi gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Ülkemizin birçok noktasında meydana gelen son depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. Son büyük deprem, Bitlis’te 3.9 büyüklüğünde kaydedildi. Deprem sarsıntısı hisseden vatandaşlar, deprem son dakika haberleri araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, 17 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler 17 Kasım 2022: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler listesi, 17 Kasım 2022 Perşembe günü de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Ülkemizin birçok bölgesinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, günün en büyük depremi Bitlis'te gerçekleşti. 3.9 büyüklüğündeki depremi hisseden vatandaşlar, Türkiye son dakika depremler listesine ulaşmaya çalışıyor. Bu noktada ''Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?'' sorusuna gündemde yerini almış durumda. İşte, 17 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi...

SON DAKİKA | DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

En son depremler listesi verilerine aşağıda yer alan linklere tıklayarak erişebilirsiniz.

17 KASIM 2022 PERŞEMBE AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.11.17 09:29:01  38.7477   32.0727        5.4      -.-  2.5  -.-   KUYUBASI-YUNAK (KONYA)                            İlksel
2022.11.17 09:10:57  38.5688   42.2575        5.9      -.-  2.3  -.-   CEKMECE-TATVAN (BITLIS)                           İlksel
2022.11.17 07:34:10  38.5187   31.8505        8.7      -.-  1.9  -.-   YESILOBA-YUNAK (KONYA)                            İlksel
2022.11.17 06:46:48  39.5527   33.2913        4.5      -.-  0.9  -.-   UCEM-BALA (ANKARA)                                İlksel
2022.11.17 06:15:48  38.4050   27.1487       16.4      -.-  1.1  -.-   IZMIR                                             İlksel
2022.11.17 05:15:08  37.2605   36.4460        9.3      -.-  1.4  -.-   DUZICI (OSMANIYE)                                 İlksel
2022.11.17 05:12:54  38.7445   42.5578        5.0      -.-  2.1  -.-   ULUDERE-AHLAT (BITLIS)                            İlksel
2022.11.17 04:57:12  40.2300   34.3353        8.3      -.-  1.9  -.-   MAHMATLI-SUNGURLU (CORUM)                         İlksel
2022.11.17 04:56:59  40.8357   42.8178       13.0      -.-  1.7  -.-   BALCESME-GOLE (ARDAHAN)                           İlksel
2022.11.17 04:53:11  37.2418   36.3742        5.0      -.-  3.0  3.1   YAZLAMAZLI-DUZICI (OSMANIYE)                      İlksel
2022.11.17 04:45:14  38.3375   27.1892        3.3      -.-  2.0  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  İlksel
2022.11.17 04:39:37  37.8062   26.4873        3.3      -.-  2.3  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2022.11.17 04:31:48  40.6917   31.6292        6.1      -.-  2.2  -.-   KARACASU-(BOLU)                                   İlksel
2022.11.17 04:16:49  40.8333   42.8525        5.0      -.-  2.3  -.-   BALCESME-GOLE (ARDAHAN)                           İlksel
2022.11.17 03:27:40  38.7527   42.5788        4.4      -.-  2.0  -.-   ULUDERE-AHLAT (BITLIS)                            İlksel
2022.11.17 03:19:26  38.7600   42.5723        1.2      -.-  2.2  -.-   ULUDERE-AHLAT (BITLIS)                            İlksel
2022.11.17 03:08:31  38.7257   42.5945        8.0      -.-  1.7  -.-   ULUDERE-AHLAT (BITLIS)                            İlksel
2022.11.17 03:06:22  38.7523   42.5513        8.3      -.-  1.9  -.-   ULUDERE-AHLAT (BITLIS)                            İlksel
2022.11.17 03:04:37  38.7377   42.5543        5.0      -.-  2.7  -.-   ULUDERE-AHLAT (BITLIS)                            İlksel
2022.11.17 03:01:59  38.7520   42.5577        5.0      -.-  1.9  -.-   ULUDERE-AHLAT (BITLIS)                            İlksel
2022.11.17 02:57:18  38.7508   42.5758        5.0      -.-  4.0  4.1   ULUDERE-AHLAT (BITLIS)                            İlksel
2022.11.17 02:14:13  38.3380   27.2115        2.3      -.-  2.7  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel
2022.11.17 00:23:55  36.4530   27.1310        7.5      -.-  2.4  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2022.11.17 00:12:46  37.2372   36.3993       11.4      -.-  1.2  -.-   BOSTANLAR-DUZICI (OSMANIYE)                       İlksel

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Son depremler 17 Kasım 2022: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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