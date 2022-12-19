SON DAKİKA DEPREMLER | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 19 Aralık AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile sorgulanmaya devam ediyor. Dünya'da ve Türkiye'de bulunan fay hatları uzmanlar tarafından inceleniyor. Küçük ve büyük çaplı depremler listeye dahil ediliyor. Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. son dakika depremler sorgulanırken en çok araştırılanlar arasında depremin merkez üssü ve şiddeti yer alıyor. İşte, 19 Aralık son depremler listesi…
Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile duyuruluyor.
En son depremler listesi verilerine aşağıda yer alan linklere tıklayarak erişebilirsiniz.
EGE DENİZİNDE HAREKETLİLİK!
Geçtiğimiz gün Ege Denizi hareketlilik yaşadı. 3.8 büyüklüğündeki Ayvacık merkezli depremin ardından Yunanistan Boeotia merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ