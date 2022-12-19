SON DAKİKA DEPREMLER | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 19 Aralık AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile sorgulanmaya devam ediyor. Dünya'da ve Türkiye'de bulunan fay hatları uzmanlar tarafından inceleniyor. Küçük ve büyük çaplı depremler listeye dahil ediliyor. Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. son dakika depremler sorgulanırken en çok araştırılanlar arasında depremin merkez üssü ve şiddeti yer alıyor. İşte, 19 Aralık son depremler listesi…