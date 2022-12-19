Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA DEPREMLER | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 19 Aralık AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Giriş Tarihi: 19.12.2022 10:13 Son Güncelleme: 19.12.2022 10:13

SON DAKİKA DEPREMLER | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 19 Aralık AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika depremler yurtta ve dünya genelinde sorgulanmaya devam ediyor. Küçük ve büyük çaplı sarsıntıların ardından en çok araştırılan deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile yanıtlanıyor. Depremin şiddeti, saati ve merkez üssü bu listeler ile sorgulanabiliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede? İşte, 19 Aralık son depremler…

SON DAKİKA DEPREMLER | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 19 Aralık AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile sorgulanmaya devam ediyor. Dünya'da ve Türkiye'de bulunan fay hatları uzmanlar tarafından inceleniyor. Küçük ve büyük çaplı depremler listeye dahil ediliyor. Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. son dakika depremler sorgulanırken en çok araştırılanlar arasında depremin merkez üssü ve şiddeti yer alıyor. İşte, 19 Aralık son depremler listesi…

SON DAKİKA | DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile duyuruluyor.

En son depremler listesi verilerine aşağıda yer alan linklere tıklayarak erişebilirsiniz.

HATAY'DA 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Dün akşam saat 21.13 sularında meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Hatay Kırıkhan olarak belirlendi.

EGE DENİZİNDE HAREKETLİLİK!

Geçtiğimiz gün Ege Denizi hareketlilik yaşadı. 3.8 büyüklüğündeki Ayvacık merkezli depremin ardından Yunanistan Boeotia merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

19 ARALIK 2022 PERŞEMBE AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA DEPREMLER | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 19 Aralık AFAD ve Kandilli son depremler listesi
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