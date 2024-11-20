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Giriş Tarihi: 20.11.2024 10:51

Son depremler 20 Kasım Çarşamba: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri yaşanan her sarsıntı sonrası en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. Yüzyılın felaketinin gerçekleştiği 11 ilde süregelen artçılar takip edilirken Akdeniz, Marmara ve Ege üzerinde de hissedilen sarsıntılar merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri ile araştırılıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 20 Kasım 2024 son depremler listesi...

Son depremler 20 Kasım Çarşamba: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgiler doğrultusunda izleniyor. Her sarsıntıyı kaydeden sismik grafik üzerinden bilgiler listeye taşınıyor. Son olarak Muğla ve Çanakkale'de 3.5 üzerinde deprem kaydedildiği biliniyor. Peki, 20 Kasım az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Yaşanan her sarsıntı sonrası bilgi almak adına başvuruda bulunabileceğiniz AFAD ve Kandilli Rasathanesi listeleri anlık depremleri listede paylaşıyor. Liste üzerinde depremin merkez üssü, şiddeti, derinliği ve konum bilgisi paylaşılıyor.

İşte, kaydedilen en son depremler:

#DEPREM

Büyüklük:3.7 (Ml)

Yer:Akdeniz - [21.21 km] Dalaman (Muğla)

Tarih:2024-11-19

Saat:21:19:10 TSİ

Derinlik:13.4 km

#DEPREM

Büyüklük:3.7 (Ml)

Yer:Lapseki (Çanakkale)

Tarih:2024-11-19

Saat:10:46:15 TSİ

Derinlik:9.55 km

SON DEPREMLER LİSTESİ - 20 KASIM 2024

Türkiye'deki fay hatlarında gerçekleşen son depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sistemlerinden izleyebilirsiniz:

SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

DİRİ FAY HATTI HARİTALARI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'de büyük deprem üretebilecek faylar belirlendi:

DİRİ FAYLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Son depremler 20 Kasım Çarşamba: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
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