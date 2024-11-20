Son depremler 20 Kasım Çarşamba: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgiler doğrultusunda izleniyor. Her sarsıntıyı kaydeden sismik grafik üzerinden bilgiler listeye taşınıyor. Son olarak Muğla ve Çanakkale'de 3.5 üzerinde deprem kaydedildiği biliniyor. Peki, 20 Kasım az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?