Son depremler 26 Nisan 2025: İstanbul ve Kütahya’da depremler! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu?

İstanbul depremi ardından son depremler AFAD ve Kandilli'nin sistemleriyle izleniyor. Belli aralıklarla farklı büyüklüklerde meydana gelen sarsıntılar merkez üssü, şiddeti ve derinliği araştırılanlar arasında. İşte, son dakika deprem haberleri 26 Nisan 2025:
SON DEPREMLER LİSTESİ 25 NİSAN 2025
6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi sonrası artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Kütahya'da peşe peşe yaşanan depremlerin ardından o bölgede de sarsıntılar izleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile bu verilere ulaşabiliyor:
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?
Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresi ile birlikte sosyal medya hesaplarından da alınabiliyor.
KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN DEPREM BİLGİLENDİRME NOTU
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi silivri açıklarında meydana gelen 6 üzerindeki depremin ardından sismik aktivite devam ediyor. 26 Nisan itibarı ile artçı aktivite sayısı 445'e ulaşmış durumda.
Bilgilendirme notuna göre artçı sarsıntılar önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edecek.