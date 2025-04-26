Son depremler 26 Nisan 2025: İstanbul ve Kütahya’da depremler! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu?

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN DEPREM BİLGİLENDİRME NOTU

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi silivri açıklarında meydana gelen 6 üzerindeki depremin ardından sismik aktivite devam ediyor. 26 Nisan itibarı ile artçı aktivite sayısı 445'e ulaşmış durumda.

Bilgilendirme notuna göre artçı sarsıntılar önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edecek.