Son depremler 29 Nisan 2025: Artçı depremler! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile şimdi deprem mi oldu?

Son depremler listesi gündemdeki yerini koruyor. Çevre illerden de hissedilen İstanbul depremi sonrası artçı sarsıntılar meydana gelmiş ve Kandili Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgi notuna göre artçıların birkaç gün daha süreceği paylaşılmıştı. İşte, AFAD son dakika deprem haberleri: