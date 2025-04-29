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Giriş Tarihi: 29.4.2025 09:22

Son depremler 29 Nisan 2025: Artçı depremler! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile şimdi deprem mi oldu?

Son depremler 29 Nisan 2025 listesi yaşanan 6.2'lik İstanbul depremi ve Kütahya'da meydana gelen depremlerin ardından en çok takip edilenler arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin ölçümleriyle ortaya çıkan merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri özellikle artçı depremler üzerinde önem arz ediyor. Peki, şimdi deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, son depremler sistemi:

Son depremler 29 Nisan 2025: Artçı depremler! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile şimdi deprem mi oldu?

Son depremler listesi gündemdeki yerini koruyor. Çevre illerden de hissedilen İstanbul depremi sonrası artçı sarsıntılar meydana gelmiş ve Kandili Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgi notuna göre artçıların birkaç gün daha süreceği paylaşılmıştı. İşte, AFAD son dakika deprem haberleri:

SON DEPREMLER LİSTESİ 29 NİSAN 2025

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2'lik depremin ardından Kütahya'da peş peşe depremler meydana gelmişti. İki bölgede de artçı sarsıntılar gerçekleşti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile yaşanan depremlerin ayrıntılarına ulaşılabiliyor:

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresi ile birlikte sosyal medya hesaplarından da alınabiliyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

EVİMİN ALTINDAN FAY GEÇİYOR MU?

Evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusuna yanıt olarak AFAD ve İçişleri Bakanlığı ortaklığında, e-devlet üzerinden giriş sağlanabilen bir sistem devrede. Bu sistemle birlikte vatandaşlar yaşadıkları bölgelerin fay üzerinde olup olmadığını sorgulayabiliyor:

FAY HATTI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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Son depremler 29 Nisan 2025: Artçı depremler! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile şimdi deprem mi oldu?
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