Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 12 Haziran 2022 Kandilli ve FAD son depremler listesi

Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu sorusuna yanıt aranıyor. Yaşanan en ufak sarsıntıda dahil az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt arattırıyor. Depremin enlemi, boylamı ve şiddeti gibi tüm veriler Kandilli ve AFAD tarafından duyuruluyor. İşte güncel AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin verilere aşağıda yer alan linklere tıklayarak erişebilirsiniz.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Akdeniz'de 3.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.