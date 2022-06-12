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Giriş Tarihi: 12.6.2022 15:37

Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 12 Haziran 2022 Kandilli ve FAD son depremler listesi

Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 12 Haziran 2022 Kandilli ve FAD son depremler listesi

Kandilli ve AFAD tarafından son depremler listesi sürekli güncelleniyor. En son Akdeniz’de deprem oldu ve Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabından duyurdu. Gelen ufak çaplı sarsıntılar sebebiyle Az önce deprem mi oldu, deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu soruları soruldu. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 12 Haziran 2022

Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu sorusuna yanıt aranıyor. Yaşanan en ufak sarsıntıda dahil az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt arattırıyor. Depremin enlemi, boylamı ve şiddeti gibi tüm veriler Kandilli ve AFAD tarafından duyuruluyor. İşte güncel AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ (12 HAZİRAN 2022)

Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin verilere aşağıda yer alan linklere tıklayarak erişebilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Akdeniz'de 3.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

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Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 12 Haziran 2022 Kandilli ve FAD son depremler listesi
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