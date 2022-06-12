Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 12 Haziran 2022 Kandilli ve FAD son depremler listesi

Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu sorusuna yanıt aranıyor. Yaşanan en ufak sarsıntıda dahil az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt arattırıyor. Depremin enlemi, boylamı ve şiddeti gibi tüm veriler Kandilli ve AFAD tarafından duyuruluyor. İşte güncel AFAD ve Kandilli son depremler listesi