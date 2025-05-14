Son depremler listesi 14 Mayıs Çarşamba: Akdeniz 6 büyüklüğünde sallandı! AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu?

Son depremler 14 Mayıs 2025 tarihi ile takip ediliyor. Geçtiğimiz gün İstanbul'da peş peşe meydana gelen sarsıntıların ardından gece saatlerinde Akdeniz'de gerçekleşen deprem sonrası araştırmalar hız kazandı. Bir deprem ülkesi olarak pek çok noktasında diri fay bulunan Türkiye'de yaşanan her sarsıntı sistemler üzerinden izleniyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?