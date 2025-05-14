Son depremler listesi 14 Mayıs Çarşamba: Akdeniz 6 büyüklüğünde sallandı! AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu?

Son depremler 14 Mayıs 2025 tarihi ile takip ediliyor. Geçtiğimiz gün İstanbul'da peş peşe meydana gelen sarsıntıların ardından gece saatlerinde Akdeniz'de gerçekleşen deprem sonrası araştırmalar hız kazandı. Bir deprem ülkesi olarak pek çok noktasında diri fay bulunan Türkiye'de yaşanan her sarsıntı sistemler üzerinden izleniyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?
SON DEPREMLER LİSTESİ 14 MAYIS 2025
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre gece saatlerinde Akdeniz'de 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Geçtiğimiz gün de Ege Denizi, Antalya ve İstanbul'da depremler yaşanmıştı. Yaşanan her sarsıntının detayları yetkili kurumların paylaştığı bilgiler ile takip ediliyor.
İşte detaylar:
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
14.05.2025, 04:59:18 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 7.4 km
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?
Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin ölçümleriyle duyuruluyor. İşte, meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgilerine ulaşabileceğiniz o sistem: