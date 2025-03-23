Son Depremler Listesi 23 Mart 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli duyurdu…

Sarsıntı durumunda AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin en güncel açıklamalarını inceleyen vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. Ülkemizin fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle gün içinde irili ufaklı sarsıntılar meydana gelebiliyor. Bu noktada AFAD ve Kandilli duyuruları depremlere ilişkin merkez üssü, derinlik ve büyüklük konularında yol gösterici oluyor. İşte 23 Mart 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile detaylar.