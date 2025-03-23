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Giriş Tarihi: 23.3.2025 14:21

Son Depremler Listesi 23 Mart 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli duyurdu…

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi ile Türkiye ve komşu ülkelerde meydana gelen sarsıntılar raporlanıyor. Son olarak Ege ve Akdeniz bölgelerinde hissedilen sarsıntıların ardından az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde soruları araştırma konusu oldu. İşte 23 Mart 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

Son Depremler Listesi 23 Mart 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli duyurdu…

Sarsıntı durumunda AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin en güncel açıklamalarını inceleyen vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. Ülkemizin fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle gün içinde irili ufaklı sarsıntılar meydana gelebiliyor. Bu noktada AFAD ve Kandilli duyuruları depremlere ilişkin merkez üssü, derinlik ve büyüklük konularında yol gösterici oluyor. İşte 23 Mart 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile detaylar.

SON DAKİKA: AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Aşağıdaki linke tıklayarak son depremlere anlık olarak ulaşabilirsiniz.
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler iste son depremler listesinde görüntülenmektedir.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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Son Depremler Listesi 23 Mart 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli duyurdu…
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