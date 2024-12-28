‘Son fırsat’ kandırmacası

Bu yıl salı gecesine denk gelen yılbaşı, eğlence ve turizm sektörünü hareketlendirirken, yaşanan bu hareketlilik dolandırıcıların da iştahını kabarttı. Yılbaşı gecesini otelde, bungalovda veya restoranlarda geçirmek isteyen vatandaşlar sahte ilanlar ile tuzağa düşürülürken, dolandırıcılar rezervasyon yapacakları yalanıyla depozito adı altında yüksek bir meblağı vatandaştan aldıktan sonra ortadan kayboluyor. Eğlence ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, aralık başından bu yana yılbaşı nedeniyle yapacakları etkinlikler için yoğun reklam ve tanıtım kampanyaları düzenlerken, dolandırıcıların elinde oyuncak olan sosyal medyanın kontrolsüz ve denetimsiz reklam ağı hem dürüst işletmeleri hem de vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Popüler restoran ve otel gibi işletmelerin internet sitelerinin fotoğraflarını ve isimlerini kopyalayan dolandırıcılar, sosyal medya mecraları, e-posta ve kısa mesaj gibi yöntemlerle yılbaşına kısa bir süre kala "son fırsat" adı altında cazip teklifler sunarak tüketicilere ulaşıyor.

DİKKATLİ OLUN!

Yılbaşı için rezervasyon yaptıracak tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için bazı hususlara dikkat etmesi önem taşıyor. Özellikle otel rezervasyonu yapmadan önce hizmet sağlayıcının sunduğu sözleşmenin dikkatle okunması, iptal ve değişiklik koşullarının önceden öğrenilmesi gerekiyor. Böyle dönemlerde internet üzerinden yayınlanan sahte ilanlarla sıkça karşılaşılabildiği için bu ilanlara karşı tüketicilerin daha dikkatli olması gerekiyor.

Rezervasyon işlemlerinde tanınmış ve güvenilir platformlardan faydalanılması gerekirken, daha önce olumsuz geri bildirim alan veya mağduriyetlere neden olduğu bilinen platformlardan kaçınılması gerekiyor. Rezervasyon onay e-postaları, ödeme belgeleri ve sözleşmelerin mutlaka saklanması gerekiyor. Çeşitli sosyal medya uygulamalarına yoğun reklamlar vererek neredeyse bu mecraları kullanan herkese ulaşan dolandırıcılar ağlarına düşürdükleri kişilerden rezervasyon ücreti adı altında önce 5 bin TL alıyor. Ardından ise sigorta poliçesi adı altında kişilerden 9 bin TL isteyen dolandırıcılar, sonrasında ortadan kayboluyor.