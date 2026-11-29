Antalya
'nın Korkuteli ilçesinde, Korkuteli Devlet Hastanesi'nde göğsünden bıçaklanan bir kişi bildirimi yapılması üzerine ekipler hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Bekir Deniz, ilk ifadesinde ağabeyi Ali Deniz tarafından bıçaklandığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Olayın şüphelisi Ali Deniz, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken ağır yaralanan Bekir Deniz, Antalya Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Bekir Deniz, tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.