Korkunç olay, sabah saat 02.30 sıralarında Uzunoluk Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi yanında bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Korkuteli Devlet Hastanesinde göğsünden bıçaklanan bir kişi bildirimi yapılması üzerine ekipler hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Bekir Deniz, ilk ifadesinde ağabeyi Ali Deniz tarafından bıçaklandığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.