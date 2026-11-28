Korkunç olay, sabah saat 02.30 sıralarında Uzunoluk Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi yanında bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Korkuteli Devlet Hastanesinde göğsünden bıçaklanan bir kişi bildirimi yapılması üzerine ekipler hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Bekir Deniz, ilk ifadesinde ağabeyi Ali Deniz tarafından bıçaklandığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
KURTARILAMADI
Olayın şüphelisi Ali Deniz, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken ağır yaralanan Bekir Deniz, buradaki ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Antalya Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Bekir Deniz, tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetin iki kardeş arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktığı ileri sürüldü.