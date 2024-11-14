Haberler Yaşam Haberleri Sondaj gemisinin geçişi için İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Giriş Tarihi: 14.11.2024 09:05 Son Güncelleme: 14.11.2024 09:14

Sondaj gemisinin geçişi için İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Transocean Barents adlı sondaj gemisinin geçişi sebebiyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi geçişi çift taraflı ve geçici olarak kapatıldığı belirtildi.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Sondaj gemisinin geçişi için İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Transocean Barents adlı sondaj gemisinin geçişi sebebiyle İstanbul Boğazı'bdaki gemi geçişi çift taraflı ve geçici olarak kapatıldığı belirtildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, TRANSOCEAN BARENTS sondaj gemisinin geçişi sebebiyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı."denildi.

İSPANYA'DAN GELİP ROMANYA'YA GİDİYOR

İspanya'dan Romanya'ya gitmekte olan Transocean Barents adlı sondaj gemisinin 120 metre boyunda, 77 metre genişliğinde ve yaklaşık 60 metre yüksekliğinde olduğu belirtildi. 12 Kasım'da Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denize gelen gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin eşliğinde İstanbul Boğazı'nı geçecek.

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Sondaj gemisinin geçişi için İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
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