Video Yaşam İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı | Video
İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı | Video

İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı | Video

14.11.2024 | 09:55

İstanbul Boğazı, 'Transocean Barents' isimli sondaj gemisinin geçiş planlaması nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin, 'Transocean Barents' isimli sondaj gemisinin geçişi sebebiyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

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