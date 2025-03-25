Söndürülmeden çöp kutusuna atılan kibrit çöpü 4 katlı binayı yaktı

Yangın, Kocatepe Mahallesi Çaylak Sokak'taki 4 katlı binanın önünde saat 08.30 sıralarında gerçekleşti. Yolda yürüyen bir kişi sigarasını yaktıktan sonra kibritini yol kenarındaki çöp ve süngerlerin olduğu alana attı. Sönmeyen kibritin tutuşturduğu atıklarda büyüyen alevler, binanın yan cephesindeki izolasyon malzemesine sıçradı. Alevleri fark edenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın çatısına ulaşan alevleri su ve köpük sıkarak söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında binada hasar oluşurken polis olayla ilgili inceleme başlattı.