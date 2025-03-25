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Giriş Tarihi: 25.3.2025 14:49 Son Güncelleme: 25.3.2025 14:50

Söndürülmeden çöp kutusuna atılan kibrit çöpü 4 katlı binayı yaktı

İstanbul Beyoğlu’nda yolda yürüyen bir kişinin yanan kibrit çöpünü konteynere atması ile çıkan yangın 4 katlı binayı yaktı. 4 katlı binanın çatısına ulaşan alevler kısa sürede söndürülüp kontrol altına alındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Söndürülmeden çöp kutusuna atılan kibrit çöpü 4 katlı binayı yaktı

Yangın, Kocatepe Mahallesi Çaylak Sokak'taki 4 katlı binanın önünde saat 08.30 sıralarında gerçekleşti. Yolda yürüyen bir kişi sigarasını yaktıktan sonra kibritini yol kenarındaki çöp ve süngerlerin olduğu alana attı. Sönmeyen kibritin tutuşturduğu atıklarda büyüyen alevler, binanın yan cephesindeki izolasyon malzemesine sıçradı. Alevleri fark edenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın çatısına ulaşan alevleri su ve köpük sıkarak söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında binada hasar oluşurken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Söndürülmeden çöp kutusuna atılan kibrit çöpü 4 katlı binayı yaktı
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