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Giriş Tarihi: 16.10.2026 17:13

Soner Alp’e son görev: Gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı!

Kocaelispor’a hem futbolcu hem de teknik direktör olarak yıllarca hizmet eden, Kocaeli futbolunun efsane isimlerinden "Sinek Soner" lakaplı Soner Alp, İzmit Eren Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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ABBAS ÇAKAR
Soner Alp’e son görev: Gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı!
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Geçirdiği ameliyatın ardından tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde 64 yaşında hayatını kaybeden efsane ismin cenaze töreni, yeşil-siyahlı camiayı ve kentin önemli dinamiklerini bir araya getirdi. Merhum Soner Alp için öğle namazını müteakip düzenlenen cenazesine katılım oldukça yoğun oldu.

CAMİA EFSANESİNİ YALNIZ BIRAKMADI

İzmit Eren Camii'ndeki cenaze namazına; Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, eski kulüp başkanlarından Orhan Görsen ve Rafet Kırgız, eski teknik direktörler Kayhan Çubuklu, Ceyhun Güray ve Bülent Baturman, Kocaelispor Sportif Direktörü Metin Özkan, Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Enver Güler, Kocaelispor Tribün Lideri Ulaş Özcan, Hodri Meydan eski başkanı Kerem Erman, TÜFAD Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirel, eski futbolcu Onur Türk ile yeşil-siyahlı taraftarlar ve Alp ailesinin yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazı ve alınan helalliğin ardından merhum Soner Alp dualar ve gözyaşları eşliğinde Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ
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Soner Alp’e son görev: Gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı!
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