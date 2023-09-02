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Giriş Tarihi: 2.9.2023 13:52

Songül Öğretmen'in kahreden ölümü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 10. kattaki evinin penceresinden düşen öğretmen hayatını kaybetti.

İHA
Songül Öğretmen’in kahreden ölümü
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sakarya Mahallesi Sıla Sokak üzerinde meydana gelen olayda; öğretmen Songül Ü. (40), ikamet ettiği 10. kattaki evinin penceresinden aşağı düştü. Çevredekilerin durumu görmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Songül Ü.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, olay yerinde inceleme yaptı.



İncelemelerin tamamlanmasının ardından Songül Ü.'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Songül Öğretmen'in kahreden ölümü
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