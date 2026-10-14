Sonunu ezbere bildiğiniz diziyi neden yüzüncü kez açıyorsunuz? Beyninizin sizden sakladığı sır ortaya çıktı

Stres arttıkça "tanıdık olana" sığınıyoruz

Konunun belki de en dikkat çekici yanı stresle ilişkisi. Özellikle yoğun stres, zihinsel yorgunluk ya da kaygı yaşanan dönemlerde, yeni bir hikâyenin getireceği belirsizlikler beyin için yorucu olabiliyor. Bilmediğiniz bir dizide kimin öleceğini, kimin ihanet edeceğini, hikâyenin nereye gideceğini bilmemek, normal zamanlarda heyecan verici olsa da zorlu dönemlerde ek bir yük gibi hissettirebiliyor.

Nerede ne olacağının belli olduğu bir dünyaya adım atmak ise kişiye yitirdiği kontrol duygusunu yeniden kazandırıyor. Gerçek hayatta pek çok şey öngörülemezken, ekranda her şeyin nasıl işleyeceğini bilmek bir tür güvenlik hissi yaratıyor. Tükenmişlik hissettiğiniz anlarda sığındığınız o tanıdık yapımlar, zihninizi dinlendirerek öz kontrol mekanizmanızı adeta yeniden şarj ediyor.

Bu nedenle pek çok kişi, işte zor bir gün geçirdikten sonra, bir sınav haftasında ya da hayatındaki belirsizliklerin arttığı dönemlerde "her zamanki" dizisine dönüyor. Bu bir kaçış gibi görünse de, aslında beynin kendini toparlama yöntemlerinden biri olarak yorumlanıyor.