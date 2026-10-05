Sosyal destek zammı hesaplanıyor! Ocak 2027’de 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak?

Ocak 2027 zamları öncesinde 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı, engelli aylığı ve evde bakım desteği için hesaplamalar hız kazandı. Eylül enflasyonunun ardından yıl sonu beklentileri şekillenirken, memur maaş katsayısındaki değişimin sosyal ödemelere yansıması da gündeme geldi. Farklı zam oranlarına göre yeni ödeme tutarları hesaplandı.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 1,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 29,73 olarak gerçekleşti. TÜFE, aralık ayına göre yüzde 24,32, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 31,49 arttı.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 5 artış ve 2026'nın ikinci yarısındaki Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.
Memur ve memur emeklileri için şu ana kadar bir enflasyon farkı oluşmadı. Bu tabloya göre memur ve memur emeklileri Ekim, Kasım ve Aralık ayı verileri önem kazandı.
1. SENARYO
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltti.. TCMB'nin yıl sonu beklentisi gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak. Bu tahmine göre yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşacak, toplam zam oranı yüzde 6,67 olacak.
2. SENARYO
Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak öngörülmüştü. OVP'ye göre 6 aylık enflasyon %9,04 olarak hesaplanıyor. Bu senaryoda memurlar için yaklaşık yüzde 1,91 enflasyon farkı oluşuyor. Toplam zam oranı ise yaklaşık yüzde 7 seviyesine geliyor.
3. SENARYO
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61'e yükseldi. Piyasa katılımcıları ise yüzde 10,07 artış bekliyor. Bu durumda memur ve memur emeklileri için yaklaşık yüzde 2,86 enflasyon farkı oluşuyor. Toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranı yaklaşık yüzde 8,01 seviyesine ulaşıyor.
4. SENARYO
AA Finans'ın Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması ise yüzde 29,66 oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 10,11 olacak. Bu tahmine göre memurlar ve memur emeklileri için yüzde 2,91 enflasyon farkı oluşacak. Toplam zam ise yüzde 8,05'e çıkacak.
65 yaş aylığının 7 bin 257,36 TL'den 7 bin 765,35 TL ile 7 bin 890,93 TL arasına, evde bakım yardımının 15 bin 755,12 TL'den 16 bin 857,98 TL ile 17 bin 130,54 TL aralığına çıkabileceği öngörülüyor.
Yüzde 40-69 oranında engelli vatandaşlara ödenen aylığın 5 bin 795,32 TL'den 6 bin 198,15 TL ile 6 bin 299,08 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşların aylığının ise 8 bin 689,97 TL'den 9 bin 298,27 TL ile 9 bin 448,60 TL seviyesine çıkması bekleniyor.
Dul ve yetim maaşlarının hesaplanmasında vefat eden sigortalının SSK, Bağ-Kur veya emekli sandığı mensubu olup olmamasına göre değişiklik gösteriyor. SSK, Bağ-Kur dul ve yetim maaşları "kök maaşı" üzerinden enflasyon oranında yapılan zam ile belirlenirken, memur dul ve yetim maaşı memur katsayısına göre belirleniyor.
Mevcut 23 bin 552 liralık emekli taban aylığını 25 bin 681 TL ile 26 bin 96 TL arasına çıkması durumunda dul ve yetim aylıkları hisse başı şu şekilde olacak: