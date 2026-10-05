Sosyal destek zammı hesaplanıyor! Ocak 2027’de 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak?

YIL SONU BEKLENTİLERİNDE 4 SENARYO

1. SENARYO

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltti.. TCMB'nin yıl sonu beklentisi gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak. Bu tahmine göre yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşacak, toplam zam oranı yüzde 6,67 olacak.

2. SENARYO

Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak öngörülmüştü. OVP'ye göre 6 aylık enflasyon %9,04 olarak hesaplanıyor. Bu senaryoda memurlar için yaklaşık yüzde 1,91 enflasyon farkı oluşuyor. Toplam zam oranı ise yaklaşık yüzde 7 seviyesine geliyor.

3. SENARYO

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61'e yükseldi. Piyasa katılımcıları ise yüzde 10,07 artış bekliyor. Bu durumda memur ve memur emeklileri için yaklaşık yüzde 2,86 enflasyon farkı oluşuyor. Toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranı yaklaşık yüzde 8,01 seviyesine ulaşıyor.

4. SENARYO

AA Finans'ın Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması ise yüzde 29,66 oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 10,11 olacak. Bu tahmine göre memurlar ve memur emeklileri için yüzde 2,91 enflasyon farkı oluşacak. Toplam zam ise yüzde 8,05'e çıkacak.