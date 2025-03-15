Sosyal medya akımları tehlike saçıyor: Beğeni uğruna ölümü göze alıyorlar

HEPSİ BİRBİRİNDEN TEHLİKELİ

Bunun yanı sıra bireyler için hem psikolojik hem de fiziksel olarak ciddi sonuçlar doğurabilecek pek çok akım bulunuyor. TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında yayılan araba hareket halindeyken dans etme gibi aktiviteler, yüksek binalardan atlamak, onlarca acı biber yemek hatta vücutlarına sıcak su dökerek birbirlerine meydan okudukları akımlar mevcut.

TAKDİR GÖRMEK İÇİN RİSK ALIYORLAR

Konuyu SABAH'a değerlendiren Uzman Psikolog Kerem Gümüş, gençler ve çocukların sosyal medyada gördükleri içeriklerden etkilendiğine ve bu tür zararlı alışkanlıkları taklit edebileceğine dikkat çekiyor. Uzman Psikolog Gümüş, "Gençler kendilerini bir yere ait hissedebilmek, onaylanmak ve takdir edilmek için gördükleri akımları denemekten çekinmiyor. Ergenlik dönemindeki gençler risk sonuç değerlendirmesi yapamadıkları için bu tür meydan okumalara daha açık hale geliyorlar. En büyük korkuları dışlanmak ve zorbalanmak. Bu yüzden de akımlar aracılıyla güç gösterisi yaparak çevrelerindekilerin dikkatini çekmeye çalışıyorlar." şeklinde konuştu.

Özellikle sosyal medyada popüler hale gelen bazı içeriklerin gençleri bağımlı hale getirebileceğine dikkati çeken Gümüş, "Beyindeki ödül merkezleri, sosyal medya etkileşimleri (beğeni, paylaşım, yorum) ile aktive olduğunda, riskli davranışların sunduğu kısa süreli ödüller cazip hale geliyor. Bir süre sonra bu kendilerini tatmin edebilmek için bu akımları sürekli hale getirebiliyorlar. Ayrıca bu sosyal platformlar üzerinden kazanç elde edebiliyor olmaları da tehlikeyi cazip kılıyor. Az çaba ile çok para kazanmanın yaşattığı haz gençleri risk almaya itiyor." dedi.

YETKİLİLERDEN VE AİLELERDEN ÇAĞRI

Öte yandan uzmanlar, sosyal medya platformlarının daha sıkı denetlenmesi gerektiğini savunurken ailelere de çocuklarını bu tür içeriklerden uzak tutmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Dijital dünyada bilinçli bireyler yetiştirmek için ebeveynlerin ve eğitimcilerin çocuklara sosyal medyanın tehlikelerini anlatması gerektiği belirtiliyor. Sosyal medyanın bilinçsiz kullanımı, eğlence adı altında gençleri tehlikeye atmaya devam ediyor. Uzmanlar, bireyleri takipçi ve beğeni uğruna sağlıklarını riske atmaktan kaçınmaları konusunda uyarırken, yetkililer de tehlikeli akımların önüne geçebilmek adına daha fazla önlem alınması gerektiğini belirtiyor.