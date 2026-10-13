Sosyal medya bu fırını konuşuyor: Bir ekmek 60 dolar ama kapısında kuyruk oluyorlar!

Dünyanın en pahalı şehirlerinden biri olan New York, sıra dışı yemek trendlerine yabancı değil. Ancak Manhattan sokakları bu kez ne altın tozlu bir hamburgeri ne de dondurma kulelerini konuşuyor. Şehrin yeni "statü sembolü", sadece un, su ve tuzdan yapılan bir çavdar ekmeği!