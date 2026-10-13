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Giriş Tarihi: 13.10.2026 13:28

Sosyal medya bu fırını konuşuyor: Bir ekmek 60 dolar ama kapısında kuyruk oluyorlar!

New York'ta yeni açılan bir fırın, gastronomi dünyasını ve sosyal medyayı birbirine kattı. Sadece tek bir çeşit ürün satan fırında, bir somun çavdar ekmeği tam 60 dolara (yaklaşık 2.000 TL) alıcı buluyor. İşin en şaşırtıcı yanı ise, insanların bu ekmeği alabilmek için kapıda uzun kuyruklar oluşturması.

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SERAP SALMAN Yaşam
Sosyal medya bu fırını konuşuyor: Bir ekmek 60 dolar ama kapısında kuyruk oluyorlar!
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Dünyanın en pahalı şehirlerinden biri olan New York, sıra dışı yemek trendlerine yabancı değil. Ancak Manhattan sokakları bu kez ne altın tozlu bir hamburgeri ne de dondurma kulelerini konuşuyor. Şehrin yeni "statü sembolü", sadece un, su ve tuzdan yapılan bir çavdar ekmeği!

Sosyal medya bu fırını konuşuyor: Bir ekmek 60 dolar ama kapısında kuyruk oluyorlar!

Avusturyalı köklü fırıncı Martin Auer'in New York Lafayette Street'te açtığı minimalist fırın, sunduğu fiyat politikası ile dünya basınında kendine geniş yer buldu ve sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya bu fırını konuşuyor: Bir ekmek 60 dolar ama kapısında kuyruk oluyorlar!

BİR EKMEK NASIL 60 DOLAR OLABİLİR?

Fiyatı duyan sosyal medya kullanıcıları ilk etapta duruma büyük tepki gösterse de, fırının sahipleri bu maliyetin arkasında haklı sebepler olduğunu savunuyor:

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Sosyal medya bu fırını konuşuyor: Bir ekmek 60 dolar ama kapısında kuyruk oluyorlar!

• Boyutu ve Ağırlığı: Öncelikle bu sıradan bir ekmek değil. Tam bir somun ekmek yaklaşık 1.5 kilogram (3.3 pound) ağırlığında. Yani tek bir aileye günlerce yetebilecek büyüklükte. (Zaten fırında ekmeğin çeyreği 15 dolara, yarısı ise 30 dolara da satılıyor).

Sosyal medya bu fırını konuşuyor: Bir ekmek 60 dolar ama kapısında kuyruk oluyorlar!

• 50 Yıllık Maya ve Özel Un: Ekmeğin yapımında Avusturya'daki atalık topraklardan ithal edilen tamamen organik çavdar unu kullanılıyor. Mayası ise fırıncı ailenin 50 yılı aşkın süredir beslediği özel bir ekşi maya kültürü.

Sosyal medya bu fırını konuşuyor: Bir ekmek 60 dolar ama kapısında kuyruk oluyorlar!

• 2 Gün Süren İşçilik: Ekmekte hiçbir hazır maya veya koruyucu madde yok. Yoğurma, 24 saatlik fermantasyon, pişirme ve ardından ahşap raflarda 12 saat boyunca dinlendirilme süreciyle birlikte tek bir ekmeğin tezgaha gelmesi neredeyse iki günü buluyor.

Sosyal medya bu fırını konuşuyor: Bir ekmek 60 dolar ama kapısında kuyruk oluyorlar!

APPLE STORE GİBİ FIRIN!

Fırını ziyaret edenlerin aktardığına göre, fırının içi bir pastaneden ziyade modern bir Apple Store veya lüks bir spayı andırıyor.

Toprak tonlarında minimalist üniformalar giyen çalışanlar, açık mutfakta devasa fırınların önünde ekmeği adeta bir sanat eseri gibi işliyor.

Sosyal medya bu fırını konuşuyor: Bir ekmek 60 dolar ama kapısında kuyruk oluyorlar!

EKMEKLER ÖZEL TASARIM ÇANTALARDA SUNULUYOR!

Satın aldığınız ekmek, özel tasarım kalın karton çantalarda ve yanında ekmeğin tarihini anlatan küçük bir kitapçıkla teslim ediliyor.

New York sokaklarında bu çantayla yürümek, tıpkı lüks bir markadan alışveriş yapmış gibi bir statü göstergesine dönüşmüş durumda.

Sosyal medya bu fırını konuşuyor: Bir ekmek 60 dolar ama kapısında kuyruk oluyorlar!

RAKİP MARKETLERDEN EĞLENCELİ SABOTAJ

Bu çılgınlık o kadar büyük bir boyuta ulaştı ki, ünlü indirim marketi Lidl, fırının kapısına dev bir kamyon çekerek viral bir reklam kampanyası başlattı. Kamyonun üzerine "Bir somun ekmeğe 60 dolar mı?

Sosyal medya bu fırını konuşuyor: Bir ekmek 60 dolar ama kapısında kuyruk oluyorlar!

Bizde sadece 3.99 dolar. 60 dolara bizden tam 122 tane kruvasan alabilirsiniz" yazarak lüks ekmek çılgınlığıyla dalga geçtiler.

Sosyal medya bu fırını konuşuyor: Bir ekmek 60 dolar ama kapısında kuyruk oluyorlar!

Gastronomi eleştirmenleri ekmeğin tadının gerçekten "olağanüstü" olduğunu kabul etse de, bir ekmeğin statü sembolü haline gelmesi zengin ve fakir arasındaki uçurumu gösteren ekonomik bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Sosyal medya bu fırını konuşuyor: Bir ekmek 60 dolar ama kapısında kuyruk oluyorlar!

Yine de New Yorklular, sırf bu deneyimin parçası olmak ve sosyal medyada paylaşmak için her sabah Lafayette Street'te kuyruğa girmeye devam ediyor.

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Sosyal medya bu fırını konuşuyor: Bir ekmek 60 dolar ama kapısında kuyruk oluyorlar!
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