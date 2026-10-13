Sosyal medya bu fırını konuşuyor: Bir ekmek 60 dolar ama kapısında kuyruk oluyorlar!

Avusturyalı köklü fırıncı Martin Auer'in New York Lafayette Street'te açtığı minimalist fırın, sunduğu fiyat politikası ile dünya basınında kendine geniş yer buldu ve sosyal medyada gündem oldu.
• Boyutu ve Ağırlığı: Öncelikle bu sıradan bir ekmek değil. Tam bir somun ekmek yaklaşık 1.5 kilogram (3.3 pound) ağırlığında. Yani tek bir aileye günlerce yetebilecek büyüklükte. (Zaten fırında ekmeğin çeyreği 15 dolara, yarısı ise 30 dolara da satılıyor).
• 50 Yıllık Maya ve Özel Un: Ekmeğin yapımında Avusturya'daki atalık topraklardan ithal edilen tamamen organik çavdar unu kullanılıyor. Mayası ise fırıncı ailenin 50 yılı aşkın süredir beslediği özel bir ekşi maya kültürü.
• 2 Gün Süren İşçilik: Ekmekte hiçbir hazır maya veya koruyucu madde yok. Yoğurma, 24 saatlik fermantasyon, pişirme ve ardından ahşap raflarda 12 saat boyunca dinlendirilme süreciyle birlikte tek bir ekmeğin tezgaha gelmesi neredeyse iki günü buluyor.
Fırını ziyaret edenlerin aktardığına göre, fırının içi bir pastaneden ziyade modern bir Apple Store veya lüks bir spayı andırıyor.
Toprak tonlarında minimalist üniformalar giyen çalışanlar, açık mutfakta devasa fırınların önünde ekmeği adeta bir sanat eseri gibi işliyor.
Satın aldığınız ekmek, özel tasarım kalın karton çantalarda ve yanında ekmeğin tarihini anlatan küçük bir kitapçıkla teslim ediliyor.
New York sokaklarında bu çantayla yürümek, tıpkı lüks bir markadan alışveriş yapmış gibi bir statü göstergesine dönüşmüş durumda.
Bu çılgınlık o kadar büyük bir boyuta ulaştı ki, ünlü indirim marketi Lidl, fırının kapısına dev bir kamyon çekerek viral bir reklam kampanyası başlattı. Kamyonun üzerine "Bir somun ekmeğe 60 dolar mı?
Bizde sadece 3.99 dolar. 60 dolara bizden tam 122 tane kruvasan alabilirsiniz" yazarak lüks ekmek çılgınlığıyla dalga geçtiler.
Gastronomi eleştirmenleri ekmeğin tadının gerçekten "olağanüstü" olduğunu kabul etse de, bir ekmeğin statü sembolü haline gelmesi zengin ve fakir arasındaki uçurumu gösteren ekonomik bir tartışmayı da beraberinde getirdi.