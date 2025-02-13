Sosyal medya cinayetine 2 tutuklama

Karaman'da sosyal medya kavgası nedeniyle bıçaklanarak öldürülen Abdullah Umutcan Demirci'nin (19) katil zanlısı ile yanında bulunan bir arkadaşı tutuklandı. İddiaya göre, iki grup arasında, birbirlerinin arkalarından konuştukları gerekçesiyle sosyal medyada tartışma yaşandı. Ardından da taraflar bu durumu görüşmek için bir araya geldi. Ancak çıkan kavgada Murat D. (24), Abdullah Umutcan Demirci ile arkadaşı Salih Altınbilek'i bıçakla yaraladı. Demirci hayatını kaybetti. Murat D. ve olay yerinde tüfek kullandığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden, Murat D. (24) ile arkadaşı E.F. tutuklandı.