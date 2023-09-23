Sosyal medya nefret operasyonunda 8 tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele. İstihbarat ve Güvenlik Daire Başkanlıklarının yürüttükleri çalışmalar ve yapılan açık kaynak araştırmaları neticesinde, sosyal medya platformları üzerinden; "Sığınmacı ve Kaçak Göçmen Karşıtlığı" ile "Türk Düşmanlığı" şeklinde kamuoyunda karşılıklı nefret içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilen toplam 27 hesap yöneticisi belirlendi.

8 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü, tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 27 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" ve"Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçları kapsamında açılan soruşturma neticesinde, 4 kişi savcılık sorgulamalarının ardından serbest bırakılırken mahkemeye sevkedilen 23 şüpheliden 15 i, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 8 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.