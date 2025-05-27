Sosyal medya üzerinden hayvan satışıyla dolandırıcılık! 5,7 milyon liralık vurgun

Asayiş Şube Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucu yürütülen soruşturmalarda, aynı yöntemle mağdur edilen çok sayıda vatandaşın ifadesi alınarak 3 ayrı dosya hazırlandı. Dosyalar kapsamında yapılan operasyonla birlikte dolandırıcılık şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan: 2'si tutuklanarak Kars Cezaevi'ne teslim edildi 1 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KARS EMNİYETİ'NDEN SUÇLULARA GEÇİT YOK

Kars Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden dolandırıcılık başta olmak üzere her türlü suç unsuruyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Suç ve suçlulara karşı mücadelemiz etkin ve kararlı bir şekilde artarak devam edecektir."

VATANDAŞLARA UYARI

Emniyet yetkilileri, vatandaşları sosyal medya üzerinden yapılan alım-satım işlemlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle internet üzerinden hayvan satışı gibi hassas ticari konularda yüz yüze ve belgeli işlem yapılmasının önemine dikkat çekildi.

DOLANDIRICILIKLA MÜCADELEDE YENİ BAŞARI

Kars Emniyet Müdürlüğü'nün bu başarılı operasyonu, dolandırıcılık suçlarının önlenmesi ve suçluların adalete teslim edilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.