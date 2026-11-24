Skandal niteliğindeki olay geçtiğimiz yıl İstanbul Şişli'de meydana geldi. Mecidiyeköy mahallesinde yaya olarak yürüyen Turgut E.'nin (67) yanına Recep Ş. (47) geldi. Şüpheli Recep Ş., sosyal medya üzerinden eşinin fotoğrafına iddiaya göre "maşallah" diyen Turgut E. ile tartışmaya başladı. Gözü dönen Recep Ş. cebinden çıkardığı bıçak ile Turgut E.'yi yaraladı. Ağır yaralanan Turgut E. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şüpheli Recep Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde suçlamaları reddeden Recep Ş. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Polis ekipleri tarafından ele geçirilen bıçağın yasak nitelikte olduğu tespit edildi.