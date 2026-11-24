Skandal niteliğindeki olay geçtiğimiz yıl İstanbul Şişli'de meydana geldi. Mecidiyeköy mahallesinde yaya olarak yürüyen Turgut E.'nin (67) yanına Recep Ş. (47) geldi. Şüpheli Recep Ş., sosyal medya üzerinden eşinin fotoğrafına iddiaya göre "maşallah" diyen Turgut E. ile tartışmaya başladı. Gözü dönen Recep Ş. cebinden çıkardığı bıçak ile Turgut E.'yi yaraladı. Ağır yaralanan Turgut E. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şüpheli Recep Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde suçlamaları reddeden Recep Ş. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Polis ekipleri tarafından ele geçirilen bıçağın yasak nitelikte olduğu tespit edildi.
MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüphelin elde edilen deliller doğrultusunda üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli delilin bulunduğu aktarıldı. Şüpheli şahıs hakkında 'kasten öldürme', 'bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma taşıma veya bulundurma' suçlarında müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.