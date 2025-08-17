Sosyal medyada ağlarına düşürdüklerini dolandıran çeteye darbe vuruldu

Kahramanmaraş'ta yaşayan E.A., (28) sosyal medya üzerinden 'Haftalık 90 bin TL kazanmak ister misin?' yazılı reklama kanıp iletişim kurduğu kişiler tarafından kazanç vaadiyle Adana'ya davet edildi. Aracının olmamasını söylemesi üzerine şahıslar taksiyle E.A.'yı Kahramanmaraş'taki evinden alıp önce Adana'ya getirdi. Şüpheliler E.A.'dan yeni telefon hattı çıkarmasını, banka hesabı açıp hesabın kontrolünü kendilerine vermesini istedi. İlk başta şahısların isteklerini kabul eden E.A., bir süre sonra kişilerden şüphelenip evden kaldığı evden ayrılmak istedi.

Şüpheliler tarafından engellenen genç, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde şüphelilerin uyumasını fırsat bilip evden kaçarak polis merkezine giderek başından geçen olayı anlattı. Polis ekipleri Gürselpaşa Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 1 balistik yelek, 2 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda cep telefonu ele geçirilirken operasyonda evde bulunan Y.G. (41), F.B. (32), A.E. (28), H.A. (29), S.İ. (23), S.O. (25), ve M.A. (29) gözaltına alındı. Çetenin elebaşı olduğu belirlenen ve 25 farklı dosyadan aranması olan D.K. (24) ise farklı bir adreste yakalandı. Gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.