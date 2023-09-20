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Giriş Tarihi: 20.9.2023 08:26

Sosyal medyada Atatürk'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı

Sosyal Medya üzerinden paylaşılan görüntülerde Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sosyal medyada Atatürk’e hakaret eden şahıs gözaltına alındı

Sosyal Medya üzerinden paylaşılan görüntülerde Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden şüpheli gözaltına alındı. Şahsın işlemleri sürüyor. Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada; "20.09.2023 günü sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülerde bir şahsın Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediği görülmüş, şahısla ilgili kimlik tespiti yapılmıştır. Bahse konu eylemi gerçekleştiren A.E.S (17) yakalanarak gözaltına alınmış olup, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatılmıştır" denildi.

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Sosyal medyada Atatürk'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı
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