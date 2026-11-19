Eski ve yeni parçalar aynı odada buluşuyor

Bu yaklaşımın en dikkat çeken yanı, her şeyi sıfırdan değiştirmek yerine eski ve yeni parçaları yan yana kullanması. Örneğin vintage bir sehpayı modern bir kanepeyle eşleştirmek ya da sade bir yemek masasının üstünde antika bir aydınlatma kullanmak odaya derinlik katıyor. Böylece katalogdan çıkmış gibi duran tek tip odalar yerine hikayesi olan alanlar ortaya çıkıyor.