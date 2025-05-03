Sosyal medyada ’Gizemli Kutu’ satışlarıyla ilgili şikayetlere inceleme

'SAHTE SİTEYLE KARŞI KARŞIYALAR'

Bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, 'Gizemli Kutu' olarak bilinen satışlarla tüketicilerin kart bilgilerinin ele geçirilip dolandırılabildiklerini de belirterek, uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Kırık, bu tür satışlarda kart bilgilerinin paylaşıldığı andan itibaren işlem sonrasında hesaplardan para çekilebileceğini söyleyerek, "Özellikle popüler markaların, giyim firmalarının, işletmelerin isimlerini ve sitelerini taklit ediyorlar ve buradan hediye kazanacaklarını vadediyorlar. Burada, belirli bir kargo ücreti sizden talep ediliyor. Bir yarışmaya, ankete katılacağınız ve bu sayede gizli kutuyu kazanacağınız belirtiliyor. Gizemli kutunun içerisinde de ceket, elbise, pantolon gibi ürünler belirterek yüksek vaatlerde bulunuyorlar. Vatandaşlarımız da bu hediyelere ulaşabilmek için akımın içerisine dahil oluyorlar. Aslına bakarsanız burada tamamen sahte bir siteyle karşı karşıyalar. Ancak, bilindik markaların, giyim firmalarının bire bir taklitlerini geliştirmişler. Vatandaşlar, buraya girip üye olduktan sonra her zaman bu yarışmanın galibi oluyorlar. Ankete katıldıktan sonra, 'Gizli kutuyu kazandınız' şeklinde bir mesaj geliyor. Olay, bundan sonra meydana geliyor. Zira dolandırıcılar, sizi ikna ettikten sonra kargo ücreti altında sizden 50 TL, bazen 75 TL, bazen 100 TL talep ediyorlar. Sizin kart bilgilerinizi buraya girmenizle birlikte dolandırıcıların veri tabanına bütün banka ve kart bilgileriniz aktarılmış oluyor. Bundan sonraki süreçte sizin adınıza para çekebiliyorlar ve sizi mağdur ediyorlar. Burada ne popüler bir marka söz konusu, ne de çekiliş ya da hediye söz konusu" dedi.